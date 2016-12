Sin marcos Detalles Publicado: Sábado, 31 Diciembre 2016 09:49 Visto: 13 Twitter Nacionales Las 10 definiciones de Nicolás Dujovne sobre el futuro de la economía argentina “Tenemos un tipo de cambio que es por lo menos 15% más competitivo que el año anterior”, afirmó el ministro En su primera conferencia de prensa junto al jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Finanzas entrante, Luis Caputo, el ministro de Hacienda entrante Nicolas Dujovne dio referencias sobre algunos lineamientos de su futura gestión. 1. Programa Económico. "Mi objetivo es continuar con el programa económico del Presidente ya que hay un presupuesto votado por la mayoría de los diputados. El primer año de gestión de Macri estuvo signado por la salida del cepo cambiario, la eliminación de las trabas a las importaciones, y controlar la inflación, y ahora como las circunstancias cambiaron, el desafío pasa por mejorar en qué se gastan los recursos del Estado". 2. Déficit fiscal. "Queremos reducir el déficit sin bajar las partidas del gasto. El principal desafío es cumplir con el Presupuesto" aprobado en el Congreso para el año próximo, que tiene pautado un 4,2% del porcentaje del Producto Bruto Interno (PBI). "Si tenemos exceso de recursos, me gustaría principalmente disminuir ese déficit pautado", insistió, lo que representaría "una ayuda extra en un año electoral". 3. Gasto público. "Hay que hacer que el gasto público sea mucho más eficiente para bajar los costos que impiden que la Argentina pueda duplicar sus exportaciones en pocos años. El gasto público se mantendrá en los niveles presupuestados y no habrá ajuste fiscal". 4. Reactivación de la economía. "La licitación de obra pública se demoró en 2016 más de lo estimado, y fue un golpe de lleno para el sector de la construcción con pérdidas de empleo. Este objetivo choca con la baja del déficit porque implica que el Estado invierta en obras, pero que es necesario para la reactivación económica. La economía en el tercer trimestre se contrajo 0,2% respecto del segundo trimestre pero en el último trimestre del año se estará ingresando en otro período con expansión". 5. Blanqueo de capitales. "Es probable que el blanqueo de capitales genere una mejora en los ingresos de 2017 superior a la presupuestada por una recaudación adicional de aproximadamente 0,3 % del PBI. El dinero del sinceramiento fiscal es para pagar la reparación histórica de los jubilados. El déficit previsto se reducirá a partir de los mayores ingresos producto de la entrada de fondos provenientes del blanqueo de capitales que está en vigencia y que será espectacular." 6. Reducción de impuestos distorsivos. "La tan aclamada reforma impositiva es un pedido de los empresarios industriales cada vez que el Gobierno le pide mayor competitividad. La suma de impuestos nacionales, provinciales y municipales hace que la Argentina tenga la presión tributaria más alta del mundo, según un Informe de Competitividad Global del World Economic Forum (Foro Económico Mundial). Una parte importante de la reducción de esos impuestos fue la baja a las retenciones en el campo, como la rebaja gradual a la soja". 7. Baja de la inflación. "Aspiramos a que en tres o cuatro años sea del 5% anual y se están tomando medidas para lograrlo. La inflación se ha estabilizado en los últimos meses en el 1,5 % anual y en forma anualizada llega al 19,6 % como ha publicado el BCRA". 8. Dólar. "Tenemos un tipo de cambio que es por lo menos 15% más competitivo que el año anterior, y si a eso le sumamos la eliminación de las retenciones, que en promedio sobre la canasta exportadora pesa casi 9 por ciento, y además algunas mejoras de logística sobre todo en puertos, la Argentina ha mejorado notablemente su competitividad este año". 9. Crédito. "Una vez que los activos se exteriorizan se irán incorporando paulatinamente al sistema financiero, el cual va a generar crédito. Si tenemos 15 puntos del PBI de depósitos, habrá un 15% del PBI de depósitos y eso además podrá incrementar la recaudación impositiva". 10. Empleo público. "No sobran empleados públicos, no nos sobra ni un empleado, aunque las provincias deberán reducir sus plantes estatales, ya que el 80 por ciento del aumento del empleo público se produjo en las provincias. Antes del kirchnerismo, "había 2,2 millones de empleados públicos y ahora hay 3,6 millones, debido a la mala política económica (que se instrumentó en el anterior gobierno)". Fuente: Infobae

