Rusia hackeÃ³ una firma elÃ©ctrica en Vermont, segÃºn el Washington Post

Rusia hackeó una firma eléctrica en Vermont, según el Washington Post Piratas informáticos presuntamente vinculados con Moscú accedieron a la empresa Burlington Electric, sin comprometer el sistema, según el diario y la propia compañía.

Piratas informáticos supuestamente vinculados con el Kremlin accedieron a los sistemas de la empresa eléctrica estadounidense Burlington Electric (pública), según afirmó la propia compañía y reveló The Washington Post. Burlington Electric aseguró en un comunicado que el ataque no comprometió a su red, tal y como había informado inicialmente el diaria citando fuente anónimas cercanas a la Casa Blanca. "Las eléctricas estadounidenses fueron alertadas por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de un código de software malicioso usado en Grizzly Steppe, el nombre que el DHS ha dado a la campaña de pirateos recientes rusos", apuntó la compañía con sede en Burlington, la mayor ciudad del estado de Vermont.

"Detectamos el software malicioso en un solo ordenador portátil de Burlington Electric que no estaba conectado con la red de la compañía", agregó al informar que ese equipo fue "aislado" y que se alertó a las autoridades federales del hallazgo. "La penetración pudo haber sido diseñada para interrumpir las operaciones del servicio o para probar, los rusos, hasta que punto podían penetrar en la red", especuló el The Washington Post al citar a los funcionarios. El gobierno de Vladimir Putin fue acusado por la Casa Blanca de estar detrás de un ataque cibernético contra el Partido Demócrata y la campaña de Hillary Clinton para ayudar a Donald Trump a ganar las elecciones.

Fuente: MinutoUno

