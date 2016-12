Hotesur: el juez Ercolini inhibiÃ³ los bienes de Florencia y MÃ¡ximo Kirchner

Sin marcos Detalles Publicado: Viernes, 30 Diciembre 2016 20:49 Visto: 1 Twitter Nacionales Hotesur: el juez Ercolini inhibió los bienes de Florencia y Máximo Kirchner Fue tras un pedido del fiscal Gerardo Pollicita. La medida alcanzó también a la firma investigada y a otra sociedad de la familia El juez federal Julián Ercolini decretó la inhibición general de los bienes de Máximo y Florencia Kirchner, en el marco de la causa Hotesur. A partir de la resolución judicial, los hijos de la ex presidenta no podrán disponer de las propiedades que están a su nombre. El magistrado hizo lugar a un pedido de los fiscales de la causa, Gerardo Pollicita y Ignacio Mahiques. La solicitud se extiende a las tenencias de las firmas Hotesur y COMA SA, confirmaron fuentes judiciales a Infobae. La orden alcanza a los bienes que Máximo y Florencia Kirchner heredaron de su fallecido padre, Néstor Kirchner, como aquellos que les donó su madre luego de ser llamada a declaración indagatoria por la Justicia. Se trata de 16 propiedades en Santa Cruz y la ciudad de Buenos Aires, las acciones en COMA y Hotesur y un automóvil Honda que en la actualidad están a nombre de los dos hermanos, según el dictamen que habían elevado los fiscales. Pollicita y Mahiques entendían en su instrucción que hubo actos demostrativos de "la intención de las personas investigadas de diluir el voluminoso patrimonio que registran en pos de que no pueda ser tutelado por la justicia". También consignaron las pruebas sobre la participación de Cristina, Florencia y Máximo Kirchner en una de las sociedades investigadas, Hotesur, a través de "retiros sucesivos de fondos". Ercolini investiga en la causa Hotesur supuestas maniobras de lavado de activos a través de falsos alquileres de plazas hoteleras por parte de esa sociedad de la familia Kirchner a empresarios vinculados con la obra pública, como Lázaro Báez y Cristóbal López. Fuente: Infobae

