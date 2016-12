Las tres metas de Dujovne para 2017, un guiÃ±o a los industriales y la ayuda extra del blanqueo

Sin marcos Detalles Publicado: Viernes, 30 Diciembre 2016 18:23 Visto: 43 Twitter Nacionales Las tres metas de Dujovne para 2017, un guiño a los industriales y la ayuda extra del blanqueo La última semana de 2016 sorprendió con los cambios en el gabinete económico del Gobierno, primero con la salida de Alfonso Prat-Gay del ministerio de Finanzas y Hacienda y luego con la creación de dos nuevos ministerios que separan al anterior. Nicolás Dujovne, que asesoró a Cambiemos en la campaña presidencial y era uno de los economistas más cercanos al Gobierno, asumirá desde enero al frente de la cartera de Hacienda. Y en el último día hábil de 2016, dio una conferencia de prensa junto al jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Finanzas, Luis Caputo. En poco más de una hora de ida y vuelta con las preguntas de los periodistas acreditados en la Casa Rosada, Dujovne expuso sus tres objetivos principales para la economía que viene -en pleno año electoral-, hizo una definición específica con respecto al blanqueo de capitales y se refirió a los "impuestos distorsivos" que tiene la Argentina, con un claro guiño a los empresarios industriales. Con todo, los tres objetivos que buscará poner en marcha Dujovne desde 2017 serán los siguientes: 1. Bajar el déficit y gasto más eficiente: el "principal desafío es cumplir con el Presupuesto" aprobado en el Congreso para el año próximo, que tiene pautado un 4,2% del porcentaje del Producto Bruto Interno (PBI). "Queremos reducir el déficit sin bajar las partidas del gasto", aseguró. Pero, ¿de dónde saldrá ese dinero? Según el economista, es "probable" que el blanqueo de capitales genere una mejora en los ingresos de 2017 "superior a la presupuestada". "Si tenemos exceso de recursos, me gustaría principalmente disminuir ese déficit pautado", insistió, lo que representaría una ayuda extra en un año electoral. Un detalle importante: la ley de blanqueo de capitales especificó que el dinero del sinceramiento fiscal es para pagar la reparación histórica de los jubilados. Con lo cual esos recursos primero deberían cumplir ese objetivo. "Esto no significa de ninguna manera reducir el nivel de empleo en las provincias, sino generar las condiciones para que ese empleo lo pueda otorgar el sector privado en vez del público", aseveró, ya apuntando a un objetivo de más largo plazo. 2. Aumentar el gasto en infraestructura: la licitación de obra pública se demoró en 2016 más de lo estimado, y fue un golpe de lleno para el sector de la construcción con pérdidas de empleo. Dujovne aseguró que este objetivo "se choca" con la baja del déficit (porque implica que el Estado invierta en obras), pero que es necesario para la reactivación económica. "Queremos mirar muy finito cómo estamos gastando", insistió. Y agregó: "Si el Gobierno congela precios y subsidia consumos, el déficit fiscal es gigante. Queremos salir de esa lógica". También pedirá a las provincias que sean más austeras en lo fiscal. Según Peña, debe haber un compromiso de que los "trabajadores del Estado cumplan sus horarios y se capaciten". 3. Reducir los impuestos distorsivos: la tan aclamada reforma impositiva es un pedido de los empresarios industriales cada vez que el Gobierno le pide mayor competitividad. La suma de impuestos nacionales, provinciales y municipales hace que la Argentina tenga la presión tributaria más alta del mundo, según un Informe de Competitividad Global del World Economic Forum (Foro Económico Mundial). Este objetivo del Gobierno no es menor, ya que se debería hacer una ley que pase por el Congreso en pleno año de elecciones legislativas. Si bien no especificó cuáles serán los cambios o si, por ejemplo, se bajará el impuesto al valor agregado (IVA), sí confirmó que tendrá un equipo dentro de su cartera específicamente trabajando en esta reforma. Según Dujovne, una parte importante fue la baja a las retenciones en el campo, como la rebaja gradual a la soja. Tanto Dujovne como Caputo asumirán formalmente en sus cargos (y los dos podrán usar sus firmas como ministros) una vez que Macri les tome juramento, una formalidad adicional al decreto que saldrá el 2 de enero en el Boletín Oficial. En esos días, cada uno presentará a su equipo. Fuente: Infobae

