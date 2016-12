Expectativa por el plan que expondrÃ¡n los nuevos ministros Dujovne y Caputo

Sin marcos Detalles Publicado: Viernes, 30 Diciembre 2016 09:07 Visto: 8 Twitter Economia Expectativa por el plan que expondrán los nuevos ministros Dujovne y Caputo Darán a conocer –en conferencia de prensa– las prioridades en la nueva agenda económica. Dujovne llega con la misión de achicar el rojo fiscal, mientras que Caputo deberá lidiar con un contexto internacional menos amable. Asumirán sus funciones el próximo lunes Aunque asumirán el próximo lunes, los nuevos ministros designados en Hacienda y Finanzas darán una conferencia de prensa. Será hoy, último día hábil de 2016, a partir de las 9:45 en la sala de conferencias de Casa Rosada. Nicolás Dujovne y Luis Caputo darán a conocer las prioridades en la nueva agenda económica El apuro tiene que ver con una orden que Mauricio Macri dio desde el Sur a sus referentes en el Gabinete: Mario Quintana, Gustavo Lopetegui y Marcos Peña. A ellos les pidió que los flamantes ministros designados salgan a explicar sus objetivos sin más espera. Dujovne y Caputo compartieron ayer al mediodía un almuerzo con sus jefes: Peña, Lopetegui y Quintana, y con Rogelio Frigerio (Interior) en el despacho del jefe de Gabinete, del cual la Casa Rosada apenas difundió una fotografía y unas pocas líneas con el anuncio. El propio Peña será el encargado se presentar a los nuevos ministros. La presencia conjunta del tándem en vez de conferencias por separado tiene, además, el objetivo de reforzar el mensaje de "trabajo de equipo". Además de la formalidad de la presentación, la conferencia servirá para darle una señal clara a los mercados de que, en la nueva etapa, Macri busca un disciplinamiento fiscal. Y, al resto de la sociedad, de que el Gobierno no va a dejar de lado el ritmo gradualista del primer año. El propio Macri habló de eso en su último contacto periodístico, desde el Sur: por un lado reivindicó el gradualismo pero, por el otro, reconoció que "el déficit no es sostenible en el mediano plazo". La Argentina "no se puede endeudar eternamente", dijo. El Presidente también contó que instruyó a Dujovne para poner en marcha una reforma fiscal. "Hay que bajar los impuestos que son distorsivos", añadió a modo de adelanto de lo que se viene. En tanto, Caputo, el hombre de las finanzas que ya venía trabajando con Alfonso Prat Gay, ahora con el traje de ministro mostrará sus cartas para el acceso a los mercados de crédito. Aunque no está confirmado, podría adelantar el lanzamiento de nuevas emisiones de bonos, por unos USD 5.000 millones.

