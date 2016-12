Sin marcos Detalles Publicado: Jueves, 29 Diciembre 2016 21:21 Visto: 6 Twitter Reclamo a la Nación La Provincia se hará cargo de terminar el Hospital de Niños Lo anunció la gobernadora Corpacci durante el acto que encabezó este jueves con autoridades de Salud. La primera mandataria se refirió a la obra y el tomógrafo del Hospital de Niños. - eldiariodecatamarca.com.ar Corpacci manifestó que se comunicó personalmente a Buenos Aires por la falta de envío de los fondos y frente a esto dijo que "con mucho esfuerzo la Provincia se va a hacer cargo, pero la obra del Hospital de Niños se tiene que terminar". "Yo voy a hacer una carta documento, pero quiero que liberen el Hospital para que Catamarca se haga cargo porque lo queremos terminado para el año próximo. No puede ser que no haya fondos para terminar el 10% de la obra que falta” Pese a la visita del presidente Mauricio Macri, quien recorrió la obra, y de funcionarios nacionales, hasta la fecha no se giraron los fondos y la obra de ampliación del nosocomio se encuentra paralizada desde septiembre pasado. Frente a esto es que la gobernadora Corpacci tomó la determinación de que la Provincia se haga cargo de lo que falta para concluir, dentro del plan de acciones para mejorar la atención de la Salud de los niños. En tal sentido se refirió a la llegada del tomógrafo que se instalará en el hospital Eva Perón y manifestó que “es una muestra más que cuando todos actuamos solidariamente se pueden cumplir los objetivos. Estimo que en los próximos días ya lo podremos habilitar”.

