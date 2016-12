Rechazan pedido de sobreseimiento para Brizuela del Moral y NÃ©stor Rosales

Sin marcos Detalles Publicado: Jueves, 29 Diciembre 2016 20:59 Visto: 183 Twitter TRAGEDIA DE EL RODEO Rechazan pedido de sobreseimiento para Brizuela del Moral y Néstor Rosales El ex gobernador y el ex Administrador de Vialidad están imputados por el delito de supuesto incumplimiento de los deberes de funcionario público. El fiscal de instrucción, Víctor Figueroa, rechazó el pedido que había hecho el actual diputado nacional, quién a través de su abogado patrocinante había solicitando el sobreseimiento en la causa denominada " tragedia de El Rodeo" en la que está imputado al igual que el ex administrador de Vialidad Provincial Néstor Rosales. Brizuela del Moral quien fuera gobernador durante la proyección y construcción del Puente del Mástil, está acusado del delito de supuesto incumplimiento de los deberes de funcionario público, ya que todas las pericias, incluso las del Colegio de Geólogos, cuyo titular era Alfredo Marchiolli, de extracción radical y allegado al ex primer mandatario. concluyeron en determinar que la mala construcción del puente inaugurado por el actual diputado fue determinante en la tragedia acaecida la noche del 23 de enero de 2014. En tanto que el actual concejal Néstor Rosales, se encuentra imputado, al igual que otras personas, por su participación en la aprobación de la construcción del puente de la localidad de El Rodeo donde fallecieron 12 personas entre ellas Carolina Sal, cuya madre Eugenia Castiglione de Sal, expresó no hace mucho criticando a la Corte de Justicia", creo que no tenemos el apoyo de la Corte en esta causa tan importante con 12 muertos, entre ellos, mi hija desaparecida y que ya nunca encontraremos. había declarado la mujer. La negativa de sobreseimiento a Brizuela del Moral y Rosales, no es la primera, ya que el fiscal Roberto Mazzucco (de licencia) rechazó el pasado mes de agosto el pedido de sobreseimiento presentado por la defensa del ingeniero José Alberto Argañaráz, quien estuvo encargado del control de la obra del puente.

