Lucía Corpacci "El delito crece en épocas de crisis" Así lo remarcó este jueves la Gobernadora de la provincia durante el acto de entrega de móviles para la Policía de Catamarca y ambulancias. Corpacci les pidió a los trabajadores de la Salud, cuidar los móviles y un buen trato a los pacientes. "Sabemos que la situación es complicada y por eso preocupa cada vez más el tema de la seguridad de los ciudadanos. Estamos trabajando en eso pero hay que reconocer que el delito crece en épocas de crisis". Al respecto Corpacci manifestó que "cuando no hay trabajo, no hay inclusión y la situación económica es difícil, crecen los casos de inseguridad y por lo tanto desde la Secretaría de Seguridad estamos trabajando firme en esta cuestión". Tanto la primera mandataria como el titular del área, Marcos Denett, destacaron el hecho que se incorporen estas nuevas unidades, en este caso motocicletas, para la Policía de Catamarca que serán destinadas a combatir el delito.

Ambulancias Durante la entrega de las flamantes ambulancias para las distintas áreas de Salud, Corpacci destacó el esfuerzo realizado por la provincia y el aporte realizado por la Nación para la incorporación de las unidades. Pero también se dirigió a los trabajadores de la Salud y les pidió que “cuiden las ambulancias porque son para trasladar enfermos. No puede ser que a los dos meses haya unidades destrozadas o el motor fundido. Las cuidemos como si fueran nuestras”. Finalmente también se refirió a la atención en todos los centros de Salud de la provincia y les pidió “un buen trato a la gente que acude a los hospitales o postas. Una buena atención puede mitigar muchos dolores y debemos pensar en el prójimo”.

