Cristina Elisabet Kirchner cuestionó el monto del embargo dictado por el juez Ercolini

Cristina Elisabet Kirchner volvió a referirse a su procesamiento, dictado por el juez Julián Ercolini, por su presunta participación en una asociación ilícita dedicada a la corrupción con la obra pública. Si bien ya había hecho referencia a la cuestión, hoy volvió a hacerlo, pero haciendo hincapié en el embargo que le dictó el magistrado, 10 mil millones de pesos. En ese sentido, la ex presidente publicó un gráfico en el que compara el monto del embargo dictado por Ercolini con su supuesto patrimonio familiar. "Allanaron nuestras casas y no eran mansiones ni había bóvedas con dólares. Entonces llamaron a Ercolini (vaya uno a saber qué cosas no sabemos de él) y le dijeron necesitamos titulares para que los que creyeron lo de 'pobreza cero' o 'ningún trabajador va a pagar impuesto a las ganancias' o 'no vas a perder nada de lo que ya tenes', o 'vamos a mantener subsidios y fútbol para todos' o 'un millón de créditos para vivienda' o '1,5 del PBI a ciencia', o 'todo lo bueno se va a mantener (procrear, netbooks, etc)' o 'todos los medicamentos para los jubilados van a ser gratis', o 'bajar la inflación va a ser lo más fácil de mi gobierno', 'vamos a vivir en una argentina más segura' o 'justicia independiente'", escribió. Y remató: "Necesitamos que TODOS los que creyeron TODAS esas cosas crean que CFK tiene 10.000 millones de pesos. ¿Qué tal un embargo con esos números? Usted lo pide, usted lo tiene. Titulares de Clarín y La Nación 'Cristina fue embargada en $10mil millones'. Luego, la ex mandataria relacionó la cifra del embargo con los anuncios de Mauricio Macri en Neuquén: "¿Te das cuenta la maniobra?, ¿sofisticada? No, científica y probada: hoy Macri 'interrumpió' sus vacaciones para… Anunciar (parado frente a un lago en el sur) obras públicas ¿por qué suma? Adivina… ¡10mil millones!…". En el final, sin nombrarlos, se refirió a los cambios en el gabinete y criticó a la actualidad económica: "Mientras tanto en ciudad gótica lo único que 'cambiaron' fue un tilingo por un payaso. La economía hace agua por los cuatro costados, la gente cada vez vive peor y todos los días aumentan los casos de inseguridad. No les va a alcanzar el globo de los 10 mil millones. Gobernar es algo más que inflarle globos a la sociedad y mentirle todo el tiempo…" ¡10.000 millones!

Nos buscaron cuentas en el exterior. Y sólo se encontraron con las de Macri, su familia y funcionarios M… — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) 28 de diciembre de 2016 Es más. Todos los días le siguen apareciendo cuentas en el exterior no declaradas. ¿Y los Fiscales y los Jueces argentinos? bien gracias… — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) 28 de diciembre de 2016 Allanaron nuestras casas y no eran mansiones ni había bóvedas con dólares… — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) 28 de diciembre de 2016 “Le congelaron bienes por 10 mil millones”

Acá te muestro el gráfico del patrimonio de TODA mi familia y el monto que embargó Ercolini pic.twitter.com/IjWIahBlQG — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) 28 de diciembre de 2016 Fuente: Infobae