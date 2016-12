Cuáles son los nombres del nuevo gabinete económico que prepara Nicolás Dujovne

Pocos conocen que el futuro ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, era parte del equipo de economistas radicales que conformaban mi gran amigo Tomas Bulat, el actual vicepresidente del BCRA Lucas Llach y el presidente de Provincia Leasing Santiago Gallichio. Este grupo asesoraban al senador de la UCR Ernesto Sanz cuando aspiraba a ser Presidente de la Nación. Luego de aquella experiencia Dujovne se fue a trabajar a los equipos de la Fundación Pensar del PRO. El futuro ministro de Hacienda es un hombre surgido de la cantera de economistas del radicalismo. De hecho, viene de una familia de origen radical. El padrino político de Dujovne es el último ministro de Economía de Raúl Alfonsín, el radical Jesús Rodríguez, y otro economista radical, Miguel Bein, lo llevo a al ministerio de Economía en la gestión de José Luis Machinea, durante el Gobierno de la Alianza. NUEVOS EJES Y NUEVOS NOMBRES EN ECONOMÍA Antes de asumir, a Dujovne ya le han hecho saber que deberá "redefinir objetivos, unificar programas y reubicar personas", que en criollo significa hacer un ajuste en los ministerios, secretarias y subsecretarias. Esos serán los primeros cambios de la gestión del nuevo ministro. Habrá también modificaciones de estructuras y jefaturas en todos los ministerios. Esos serán desde enero de 2017 los nuevos ejes para la organización de una nueva Administración Pública Nacional. Por ese motivo para antes de fin de año se esperan algunas renuncias y reubicaciones de funcionarios nacionales que pueden sorprender. En el ministerio de Interior, Obras Públicas y Vivienda está casi concretada la salida de Daniel Chaín de la Secretaria Obras Públicas, quien podría ser reemplazado por un hombre de íntima confianza de Frigerio. Por su parte Dujovne deberá resolver el futuro de dos secretarías importantes. Hasta ahora el ministerio de Hacienda y Finanzas está dividido en cuatro secretarias: Hacienda, Finanzas, Política Económica y Legal y Administrativa. Las dos primeras pasan a ser nuevos ministerios y no se sabe quienes estarán al frente de las dos últimas, ya que Pedro Lacoste y Marcelo Griffi, a cargo de las mismas renunciaron. El nombre de nombre de Rodrigo Pena, un funcionario de la Jefatura de Gabinete, es uno de los que suena más fuerte para ocupar uno de esos puestos. También los economistas Javier Finkman, del HSBC, y Nicolás Gadano, de YPF, son candidatos, ambos cercanos a Dujovne. Esta nueva etapa que se avecina es la que algunos enemigos de Prat-Gay en la Casa Rosada llaman "el final del gradualismo de Prat-Gay y el comienzo del ajuste de Dujovne". Este economista radical de 49 años con grandes pergaminos ya pasó por la función pública dos veces, primero con el peronismo en el segundo mandato de Carlos Menem y luego con la Alianza de Fernando de la Rúa, para luego dedicarse a trabajar como un consultor muy reconocido en el sector privado. UN RADICAL EN EL PALACIO DE HACIENDA TRAS 15 AÑOS La tarea de Dujovne no será fácil y la historia no lo ayuda. Los ministros de Economía que llegaron desde el radicalismo a partir de la democracia de 1983 no han tenido grandes resultados. En particular porque siempre debieron ocuparse de la situación fiscal y no lograron sus objetivo de reducir el déficit. El último fue Ricardo López Murphy, quien debió renunciar cuando era ministro de Economía de Fernando de la Rúa el 19 de marzo del 2001. Con Dujovne la Argentina volverá a tener un ministro de Hacienda radical luego de más de 15 años. Los tiempos son distintos y la economía no esta tan mal ahora como en ese entonces. Lo paradójico del caso es que López Murphy se fue luego de anunciar un ajuste fiscal en un año electoral. Algo similar a lo que se le pide desde Cambiemos a Dujovne, también en año electoral: un ajuste del gasto público. Pero hoy el déficit llega a un 4,8% del PBI, una cifra muy alta que el futuro ministro deberá reducir en, por lo menos, un punto a lo largo del próximo año. Ese valor representa aproximadamente unos USD 5.000 millones si consideramos un PBI cercano a los USD 500.000 millones en la actualidad. Tal vez la ayuda que pueda tener Dujovne son los ingresos fiscales de un blanqueo que ya llega a los USD 90.000 millones y que de acuerdo a estimaciones del Gobierno podría superar los USD 130.000 millones el 31 de marzo de 2017 cuando finalice la última etapa. EL ANTECEDENTE DE 2001 Ese 19 de marzo del 2001 a sólo cuatro días de anunciar su resistido plan de ajuste, Ricardo López Murphy renunció tras haber permanecido 15 días en el cargo. Luego de una tensa y agitada jornada, el presidente De la Rúa confirmó por la noche que Domingo Cavallo asumiría "la conducción económica del país", aunque no precisó si lo haría en carácter de ministro de Economía o de jefe de Gabinete. Luego se supo que sería el ministro de Economía. Esa fue la ultima vez que la Argentina tuvo un ministro surgido de las filas del radicalismo. Las medidas que había anunciado López Murphy obligaban a los argentinos a enfrentar un nuevo ajuste. El dato tal vez sorprenda pero el pedido era reducir el gasto en aproximadamente un punto del PBI, una reducción de unos USD 3.000 millones, o de pesos, porque había Convertibilidad "uno a uno" del peso con el dólar. El recorte del presupuesto era muy fuerte en el área educativa y tres ministros radicales del Gobierno renunciaron a sus puestos luego del anuncio, lo que comprometía el futuro de la Alianza conformada por la UCR y el Frepaso de Carlos "Chacho" Álvarez. Renunciaron los ministros del Interior, Federico Storani; de Educación, Hugo Juri; y el flamante ministro de Desarrollo Social, Marcos Makón. López Murphy en ese entonces que las universidades del Estado contarán con unos 350 millones de pesos menos este año, y que se les recortarán otros 500 millones en el 2002. Además, transferirá 550 millones que corresponden al pago del último aumento docente a las provincias. Los gobernadores le habían adelantado al Gobierno que no podría afrontar el ajuste. La magnitud del ajuste provocó la reacción sindical: la CGT disidente lanzó un paro con movilización para el 5 y 6 de abril. El mismo camino siguió la CGT oficial, y los sindicatos docentes se lanzaron a la lucha apenas conocidos los profundos recortes en educación. Finalmente López Murphy debió irse y fue el último ministro de Economía del radicalismo hasta que Marcos Peña anuncio que Nicolás Dujovne, un economista surgido de la filas del radicalismo será el próximo ministro de Hacienda que reemplazara a Alfonso Prat-Gay. Fuente: Infobae