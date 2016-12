Sobreseyeron al hombre que mató a puñaladas a dos chicas en un parque de La Boca

El parque Irala, en el barrio porteño de La Boca, fue escenario de un violento ataque en octubre pasado que causó gran conmoción: el veterinario cordobés Mariano Alejandro Bonetto (27) -con problemas mentales- apuñaló a las adolescentes Natalia Grenbenshicova (15) y Nuria Couto (18). Luego, el agresor fue atacado por vecinos, que le quitaron el cuchillo y se lo clavaron en la cabeza. Las chicas, por su parte, agonizaron durante tres semanas y murieron. Ahora, por decisión de la jueza de instrucción Wilma López, el asesino fue declarado inimputable y sobreseído. En fallo con fecha del 14 de diciembre, la magistrada decidió, "de conformidad con lo normado en el art. 34 inc. 1° del Código Penal de la Nación", en el que dice que "no es punible el que no haya podido en el momento del hecho -ya sea por insuficiencia de sus facultades, por alteraciones morbosas de las mismas o por su estado de inconsciencia, error o ignorancia de hecho no imputable comprender la criminalidad del acto o dirigir sus acciones". Entre otros detalles, el fallo decretó como "como medida de seguridad" su internación durante 25 años en el sector del programa de Salud Mental de la cárcel de Ezeiza, "debiendo ser sometido a un tratamiento adecuado". Además, ordenó "el control periódico jurisdiccional de frecuencia semestral, previa evaluación de una junta médica" y que le practiquen "los estudios sugeridos por los forenses y evaluaciones neurológicas para determinar el protocolo a seguir que será tanto farmacológico como social, psicoeducativo y psicoterapéutico". Todo ocurrió el 11 de octubre en horas de la tarde. Nuria estaba paseando a su perro por el parque con un amigo cuando de repente Bonetto le clavó al menos 17 puñaladas. El atacante salió corriendo y a los 50 metros se encontró con la otra chica, quien que estaba festejando un cumpleaños con sus amigos del colegio. La apuñaló dos veces en la espalda y dos en el pecho. En ese momento, un grupo de vecinos quiso impedir el ataque. Uno lo golpeó con una botella, logró sacarle el cuchillo y se lo clavó en la cabeza. Bonetto se recuperó de las heridas, pero las chicas no. La madre de Natalia, Anna Rodionova, publicó, reseñada por el diario Clarín, en la que afirmó estar destruida, insultada, aplastada por esta decisión". Criticó que la causa se resolvió en 20 días, mientras que "ni un accidente de tránsito se resuelve tan rápido". La jueza "hizo su declaración sólo a base de las pericias psiquiátricas y psicológicas, o sea a base de las palabras del mismo asesino". Dijo que presentó más testigos, pero que no los llamaron a declarar, y pidió la ampliación de las pericias, aunque no obtuvo respuesta. "Si el fallo queda así como está ahora, en poco tiempo Bonetto va a estar en libertad y va a seguir matando mujeres. Lo declararon sobreseído, lo que significa que no tiene culpa, entonces no va a haber un juicio ni una condena", expresó. En ese sentido, alertó: "Ni bien cierre el caso, los abogados de la familia Bonetto van a pedir con distintas escusas el traslado del asesino del pabellón para pacientes psiquiátricos de la cárcel de Ezeiza, donde se encuentra ahora, a otra clínica, y de ahí a casa. Y lo van a conseguir, como ya consiguieron el sobreseimiento". Fuente: Infobae