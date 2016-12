La Escuela FIEL y un 2016 inolvidable

La Escuela de Formaci√≥n FIEL realiz√≥ un balance de un a√Īo pleno de conquistas y logros. - eldiariodecatamarca.com.ar A trav√©s de diferentes actividades LA FIEL aporta a las familias en la formaci√≥n del car√°cter y a la formaci√≥n de jugadores. Por eso, en un 2016 lleno de competencias y actividades se destacan las distintas participaciones. Febrero: Participaron del "C√≥rdoba Cup" coron√°ndose en la categor√≠a 2008 campeones en la COPA DE PLATA, superando a Racing de C√≥rdoba en la final.

Abril: Cl√≠nica de f√ļtbol, disertada por el t√©cnico nacional Juan Rossi, del club Renato Cesarini, donde observ√≥ a jugadores de "La Fiel".



Adem√°s se form√≥ la flamante LIGA L.E.F (Liga de Escuelas de F√ļtbol) organizada junto a la Escuela So√Īadores. Con la participaci√≥n de m√°s de 600 ni√Īos que jugaron durante 4 meses, con la inclusi√≥n de cuatro departamentos de nuestra provincia. Junio: viaje a Rosario, prueba en Rosario Central y Renato Cesarini.

Julio: Viaje inolvidable y participaci√≥n en torneo "Barcelona Cup". CAMPE√ďN COPA DE PLATA categor√≠a 2006. Septiembre : Rafaela,Torneo Nacional Sue√Īo Celeste. "La Fiel" se destac√≥ en la categor√≠a 2008 y 2009.



- Carlos Paz, torneo para Escuelas de F√ļtbol "Solo quiero jugar" categor√≠as 2005 y 2007.

Octubre : -Sunchales,Torneo Nacional, se participo con categoría 2004 y 2006,teniendo destacada participación.



- Prueba Oficial con "CLUB BOCA JUNIORS" con presencia del captador Diego Mazzili, con una gran convocatoria e impecable organizaci√≥n. Se prob√≥ a jugadores de toda la provincia, de diferentes clubes, adem√°s de que a 10 jugadores de esta Instituci√≥n se les est√° realizando un seguimiento. Noviembre : Carlos Paz, Torneo Nacional para Escuelas de F√ļtbol. Categor√≠as 2009,2010,2011. Desde la FIEL manifestaron que siguen apostando a un proyecto de "Formaci√≥n de Jugadores", orgullosos de que Mat√≠as Rivero que desde los 7 a√Īos estuvo entrenando y siendo jugador de "La Fiel", hoy en busca de un sue√Īo contin√ļa su formaci√≥n en Renato Cesarini. As√≠ tambi√©n Facundo Frigeiro, jugador andalgalense, observado por la Fiel y llevado a Renato Cesarini ,estando ellos desde hace 6 meses all√≠ y siendo parte del equipo de jugadores del Club en la categor√≠a sub 15. Tambi√©n se realizaron variados encuentros de amistad y deportivos con clubes y escuelas de f√ļtbol de nuestra provincia, como tambi√©n se particip√≥ en diferentes torneos realizados en la provincia. Liga Chacarera: "LA FIEL EN CONVENIO CON SOCIAL SAN ANTONIO", entr√≥ en el PETIT TORNEO con 5 categor√≠as, logrando: INF." B", CAMPE√ďN.

INF."A",3¬ļ PUESTO.

SUB 13, SUB CAMPEON.

SUB 15, 5TO.PUESTO.

1RA.DIVISION ESTUVO ENTRE LOS 4 MEJORES. Finalmente de la Escuela FIEL saludan y agradecen a cada uno de los ‚Äúque nos siguen, apoyan, creen y acompa√Īan, gracias a los ni√Īos y sus flias, gracias a los sponsor que nos acompa√Īan durante el a√Īo, gracias al periodismo por difundir nuestro trabajo. FELICES FIESTAS,VAMOS "LA FIEL,VAMOS SOCIAL SAN ANTONIO" nos vamos preparando para el festejo de los 10 a√Īos ,VAMOS POR MAS!!!‚ÄĚ. El tel√©fono de contacto es 383-154265393 o por Facebook: Escuela Formativa de F√ļtbol Fiel.