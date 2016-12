HablÃ³ el papÃ¡ de Jonathan Echimborde: "VotÃ© un cambio y perdÃ­ a mi hijo"

Sin marcos Detalles Publicado: Miércoles, 28 Diciembre 2016 09:18 Visto: 32 Twitter Nacionales Habló el papá de Jonathan Echimborde: "Voté un cambio y perdí a mi hijo" Oscar, el padre del joven de 28 años que quedó en medio de un tiroteo en el barrio porteño de Mataderos, acusó a la Policía de la Ciudad por la muerte de su hijo. "Quisieron tapar todo, pateaban las vainas", denunció. Cerca de las 14 de este martes, comenzaron los disparos. Un patrullero comenzó a disparar contra un Volskwagen Bora color gris en el que se trasladaban dos delincuentes que habían cometido un robo momentos antes. Según los testigos, se escucharon al menos once disparos. Uno impactó en Jontahan, un hombre de 28 años que murió luego de ser trasladado al Santojanni. Los vecinos aseguraron que los únicos que dispararon "fueron desde el patrullero". "No hay dudas de que a mi hijo lo mató la policía". "Cuando mi hijo estaba tirado en el piso, los efectivos estaban pateando las vainas para que no se vieran. Los vecinos cuidaron la escena del crimen", denunció Oscar. El hombre, papá del joven de 28 años, es ex combatiente de Malvinas. "Yo voté un cambio y ahora perdí a mi hijo", sentenció y agregó: "hay filmaciones que muestran a un policía con medio cuerpo afuera del patrullero ". Fuente: MinutoUno

Año XI | Copyright 2005-2016 EDITORIAL LA ISLA | Todos los derechos reservados

Oficinas Comerciales y periodística: Sarmiento 581 - 2º Piso "A"| Tel.: 0383-4425626