Santa María se prepara para una nueva edición de la Fiesta del Yokavil

La Fiesta del Yokavil convoca a miles de visitantes durante los primeros días de febrero.-eldiariodecatamarca.com.ar Estuvieron presentes el ministro de Producción y Desarrollo, Raúl Chico; la secretaria de de Turismo, Natalia Ponferrada; el secretario de Turismo de la Municipalidad de Santa María, Claudio Velardez y la directora de prensa del municipio Mariel Acosta. Asimismo, acompañaron el director provincial de Promoción Turística, Marcelo Sosa, y el director de Unidad de Proyectos Especiales Perilagos, Marco Alessandro. En la conferencia, Natalia Ponferrada indicó que “es la primera vez que la presentamos en sociedad como fiesta nacional y hoy integra la grilla de fiestas nacionales en Argentina y esto le da mayor difusión y visibilidad. Esto se obtuvo mediante gestión desde la Secretaría de Turismo y el municipio de Santa María ante el Ministerio de Turismo de la Nación y hace un par de meses se firmó el decreto y esto nos enorgullece muchísimo”.



“Es una inmensa alegría estar al lado de un municipio que está llamado a ser un municipio turístico, ya que Santa María es el corazón de los Valles Calchaquíes. Así también, logramos a través de gestión la trasmisión a través de la Tv Pública y hoy Catamarca tendrá televisión en vivo y esto será un antes y después”, remarcó Ponferrada.



Asimismo, destacó que “vamos a tener la Feria Dakar el 8 de enero en el Complejo Mama Llama, que por primera vez la organización del Dakar permitió mostrar este mundo; si bien Catamarca no tiene campamento, pero hemos gestionando hacerla en Santa María y así mostrar las bellezas naturales, la gastronomía, cultura y en donde se disfrutará de música y danzas”.



Por su parte, el ministro de Producción y Desarrollo, Raúl Chico señaló que “el municipio de Santa María hace un gran esfuerzo en poner una cartelera de excelencia y el gobierno de la provincia ha gestionado para que se cuente con el decreto de fiesta nacional y eso es un salto cualitativo importante. Les recomiendo que no dejen de ir, porque en esta fiesta hay un clima especial que en otros lugares no se vive”.



El secretario de Turismo de la Municipalidad de Santa María, Claudio Velardez dijo que “hemos realizado un gran esfuerzo de la mano del intendente de Santa María, Juan Pablo Sánchez, y es un orgullo ser una fiesta nacional. Sabíamos que coincidía con el festival de Villa María y por eso hemos seducido con esta cartelera”. “Hemos trabajado con el sector privado para ser un destino turístico y así poder despegar para obtener logros”, remarcó Velardez.



Por su parte, la directora de prensa del municipio, Mariel Acosta, señaló que “será una edición muy importante, gracias a las gestiones de la Secretaria de Estado de Turismo ya que es declarada fiesta nacional y contaremos con la televisación por parte de la TV Pública. Días pasados trabajamos con la TV Pública en el predio para coordinar; donde tendremos un día en vivo la primera noche del jueves 2 de febrero desde las 22 horas hasta 3 de la mañana y después se realizará la previa donde se contará lo que ofrece cada noche y además habrá flashes en el noticiero”, explicó. LA CARTELERA NACIONAL E INTERNACIONAL Jueves 2 de febrero: Los Tekis, Los Huayras, Luciano Pereyra, Las Voces de Orán, Los 4 de Córdoba.



Viernes 3 de febrero: Axel, Soledad, Coti, Fabricio Rodríguez, Los Sacheros.



Sábado 4 de febrero: Los Kjarkas, Dúo Coplanacu, Sergio Galleguillo y los Amigos, Franco Barrionuevo y los Changos.



Domingo 5 de febrero: Los Nocheros, El Chaqueño Palavecino, Canto 4, y el gran cierre de Agapornis.