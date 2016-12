Inspeccionan los avances de obras en el sur capitalino

La Gobernadora estuvo acompañada por funcionarios provinciales.-eldiariodecatamarca.com.ar La Gobernadora Lucía Corpacci recorrió este martes las obras de urbanización de la Ribera del Valle en el sur de la ciudad Capital. El proyecto Ribera del Valle, que abarca los barrios Cristo Rey y Virgen del Valle, forma parte del Programa de Mejoramiento de Barrios (PROMEBA) y beneficia a cerca de 6.000 vecinos de la zona sur este de la Capital, con obras integrales de infraestructura que incluyen electricidad, agua potable, cloacas, cordones cunetas, badenes y asfalto.



La comitiva recorrió el Salón de Usos Múltiples sector norte, etapa dos, que consta de un salón, dos aulas, una dirección, depósito cocina y sanitario. La obra ya fue entregada a la Secretaría de la Vivienda para su inauguración. Además visitaron la obra de las 72 viviendas, que completan un total 150 viviendas integradas al proyecto.



Finalmente, los funcionarios hicieron un alto para interiorizarse del avance de obra de la escuela primaria que se levanta para los niños del sector. Nueva entrega de viviendas en Valle Viejo



Por su parte, la primera mandataria concretó durante la tarde del martes la cesión de otras 66 nuevas viviendas en Valle Viejo, primera entrega de un barrio que contempla en total 115 casas. Lo más llamativo del acto fue la ausencia del intendente chacarero, Gustavo Jalile, quien decidió no acompañar a la Gobernadora durante la visita a su departamento.



"Hemos recorrido no sólo Londres y Belén, sino que venimos de los barrios de la Ribera y terminamos con ustedes en esto, que para mí es un hermoso festejo: no hay mejor fiesta que ver en la cara de ustedes, la alegría que tienen de saber que van a tener su casa", señaló Lucía. Lucía, que al saludar a las autoridades presentes reconoció que "lamento que no esté el intendente", sostuvo que "no voy a hacer un discurso político hoy, simplemente quiero decirles que estoy muy feliz de compartir este día con ustedes, siempre entregar viviendas es un acto de enorme felicidad, pero cuando uno las entrega cerca de las fiestas eso se duplica".