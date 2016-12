La "misiÃ³n cumplida", el agradecimiento a Mauricio Macri, su futuro y otras 12 frases de Alfonso Prat-Gay

Alfonso Prat-Gay anunció los resultados del blanqueo de capitales en lo que fue su última conferencia de prensa como ministro de Hacienda y Finanzas luego de que Mauricio Macri le pidiera la renuncia y divida la cartera en dos, nombrando como reemplazantes a Nicolás Dujovne (Hacienda) y Luis Caputo (Finanzas). El ministro contó que la amnistía fiscal "alcanzó los 90 mil millones de dólares" lo que calificó como un "extraordinario éxito" que "superó largamente las expectativas". Aquí, las mejores frases del saliente funcionario. 1. "En el último intento que hizo el gobierno de Cristina Kirchner se declararon 2600 millones de dólares. En este ejercicio, que todavía no culminó y que todavía tiene una etapa importante que van a entrar las propiedades, ya se llevan declarados 35 veces más activos que en los ejercicios del gobierno anterior". 2. "Si esto no es una prueba contundente del cambio que ha habido en Argentina y restitución de la confianza en las instituciones, en el recaudador y en el Presidente, es difícil encontrar una señal más contundente que esta". 3. "Es muy difícil referirse al blanqueo de la gestión Macri sin el calificativo de que fue un éxito contundente. Es el más importante de la historia argentina y está en el ranking de los blanqueos más importantes del mundo". 4. "La recaudación que vino más floja por la caída en la actividad económica fue más que compensada por la adhesión al régimen de sinceramiento fiscal". 5. "El objetivo final es el de reparación histórica de los jubilados, que ya está llevando adelante la Anses incrementando sus gastos en los últimos tres meses como consecuencia de los nuevos haberes jubilatorios que trajo a colación la nueva ley". 6. "Sensación de misión cumplida en todos estos frentes en un año muy duro de transición y muy duro para una franja de la población. La política fiscal durante el 2016 estuvo al servicio de los más débiles porque ahí fue donde incrementamos el gasto y los hicimos más extensos. Además estuvo al servicio de la gobernabilidad. Para un gobierno que asumía en minoría en las dos cámaras era necesario que esta reducción fiscal fuera gradual". 7. "Estamos dejando el auto preparado con la ruta pavimentada para que la cosa empiece a funcionar, desde este equipo económico y todo el gabinete hemos trabajado de forma muy dura para sentar las bases de un nuevo régimen. El año que viene va a empezar a mostrar señales claras de volver a crecer y volver a una economía que genere empleo, algo que no sucede hace cinco años". 8. "Sabemos lo duro que fue para una franja importante de la población el primer semestre del año, sabemos el impacto que tuvo en el bolsillo de los trabajadores los aumentos de precios y el impacto que tuvo en las expectativas la caída en la actividad económica. Pero también entendemos y agradecemos que hubo una gran comprensión, mucha paciencia y confianza de parte de la población de que estos pasos eran necesarios para algo mejor que es el mandato de Cambiemos". 9. "La tarea más ardua que tenía este ministerio está cumplida y está todo dado para que el próximo equipo tome ese sendero, que es la visión estratégica de un gobierno y del presidente Macri". 10. "Quiero aprovechar para agradecerle personalmente al Presidente, ya lo hice ayer pero aprovecho para hacerlo una vez más. La confianza que me dio durante todo este tiempo y la oportunidad de trabajar con gente como Alberto (Abad), mis colegas del gabinete y mi equipo al que también le agradezco estos casi 400 días de trabajo intenso". 11. "No hay que buscar un parangón ni razones que no están. Las razones de mi salida las explicó muy bien el jefe de gabinete, había diferencias muy concretas en el funcionamiento del equipo y desde ese lugar doy el paso al costado. No desde un lugar de discusión o de dudas o de diferencias respecto del rumbo al que estamos yendo, que es exactamente el que habíamos planeado antes de asumir, los pasos se dieron en ese mismo sentido". 12. (Sobre su encuentro con Macri en Villa La Angostura) "Es una foto de un encuentro muy cordial con el Presidente, que tuvo la gentileza de invitarme a almorzar con él e interrumpir sus vacaciones. Hablamos de cómo sigue la cosa, estoy muy comprometido con este proyecto que es Cambiemos. No vengo a otra cosa que a acompañar desde el lugar que se pueda esta gestión porque es el cambio que pidieron los argentinos y es una oportunidad histórica". 13. "Continúo dentro del espacio, Carrió es una voz como tantas otras y calificada. Le tengo un gran cariño, hemos trabajado a lo largo de los años y la respeto mucho. Me puso contento que pondere a gente de mi equipo como Pedro Lacoste y Toto Caputo. Las opiniones son lo que son, el compromiso se demuestra en la cancha y eso fue lo que hablamos ayer con el Presidente". 14. (Sobre su futuro) "Hay trascendidos de ofertas pero lo prudente es tomarse un tiempo para reflexionar y dejar en claro que el camino emprendido juntos continúa y eso es lo más importante. Nos tenemos que acostumbrar a que los cambios se pueden dar de manera pacífica y el principal mensaje de estos días es eso". 15. (Sobre el nuevo Ministerio) "El desdoblamiento es una decisión del Presidente y él es el que elige el ordenamiento de la gestión, habrá tenido buenos motivos para hacerlo. La foto de el Presidente con su ministro saliente almorzando en un momento de distensión en el sur no es la foto de un renunciante ni de un renunciado. Es la foto de dos personas que intentan encontrar cuál es el mejor espacio hacia adelante. Eso es lo que hay que ver y lo que tengo para transmitir. Los que me conocen lo ven en mi cara y saben que tiene que ver con el deber cumplido". Fuente: Infobae