Sin marcos Detalles Publicado: Martes, 27 Diciembre 2016 19:49 Visto: 31 Twitter Nacionales Julio De Vido cuestionó su procesamiento y cargó contra el Gobierno El ex ministro de Planificación Federal consideró que la decisión del juez Ercolini apunta a “proscribir a Cristina Kirchner” El ex ministro de Planificación Federal y actual diputado Julio De Vido difundió un escrito en el que cuestionó el procesamiento que le dictó el juez Julián Ercolini por haber formado parte de una asociación ilícita dedicada a la corrupción. El magistrado también procesó a Cristina Kirchner y José López, entre otros ex funcionarios. Ante esto, De Vido sostuvo que la decisión del juez apuntó a "proscribir" a la ex presidente "el año próximo en medio de una persecución política y judicial que no tiene antecedentes en la historia reciente". Además, el ex ministro kirchnerista también cargó contra el Gobierno y explicó por qué considera que no es culpable de las acusaciones de Ercolini. A continuación, el escrito completo de De Vido: El fallo conocido hoy en el que se procesó a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y a otros exfuncionarios, entre los que me encuentro, es sin duda una resolución a medida de las necesidades de Macri de encontrar una excusa para justificar la gigantesca crisis económica que se cierne sobre el país y la incapacidad de su Gobierno para encontrar una salida que no sea más ajuste, más desempleo y más recesión, como lo confirman los cambios de funcionarios. En mi caso puntual, me procesan por la "redistribución de partidas presupuestarias a la Dirección Nacional de Vialidad", es decir por ejercer mi cargo y realizar la tarea cotidiana de mi función como ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios en cumplimiento de las competencias que las normas me asignaran. Esta situación es muy diferente a la esgrimida por las autoridades del Gobierno para justificar la inclusión de familiares en el blanqueo que el presidente realizó por decreto, ya que si bien es su atribución reglamentar las leyes, dicha competencia no incluye brindar a su propia familia la posibilidad de blanquear dinero y bienes no declarados. Tampoco elevé ni autoricé los presupuestos de obras públicas, que eran aprobados por el Congreso Nacional, mientras que jefes de Gabinete y gobernadores que tenían competencia directa en la materia no están siquiera imputados. El objetivo central es proscribir a Cristina Fernández de Kirchner el año próximo en medio de una persecución política y judicial que no tiene antecedentes en nuestra historia reciente. Es otro eslabón más en esta Argentina en la que hay presos políticos y se persigue a los opositores judicialmente a través de claras extorsiones del gobierno al poder judicial a de los llamados "carpetazos". Lo mismo se hace con senadores, diputados, intendentes y gobernadores como una práctica rutinaria a través de un ejercicio autoritario del poder siendo directa y exclusiva responsabilidad este modus operandi del presidente Macri. Resulta paradójico, y también otro caso de estafa electoral, que un Gobierno que asumió con la promesa de defender los valores republicanos y la división de poderes, por supuesto siempre garantizados y fortalecidos con Néstor y Cristina, ejerza una presión tan brutal sobre los otros poderes, en función de circunstanciales objetivos políticos, en lo que constituye un preocupante retroceso en la calidad institucional que supuestamente venían a "sanear". Estos ataques no hacen más que fortalecer nuestro compromiso con el pueblo argentino de trabajar día a día por una patria más justa, libre y soberana. Fuente: Infobae

