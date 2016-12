La Gobernadora entregó viviendas en Belén y Londres

Más de 40 familias fueron beneficiadas con la nueva entrega de viviendas.-eldiariodecatamarca.com.ar La Gobernadora Lucía Corpacci visitó este martes el departamento Belén, y desarrolló actividades en la cabecera departamental y en Londres, entre las que se destacó la entrega de más de 40 flamantes viviendas. Lucía dejó un fuerte mensaje a la clase política, al señalar que se debe priorizar el trabajo conjunto en beneficio de la comunidad, porque las dificultades no dejan margen para peleas partidarias. "Tenemos que aprender a trabajar juntos, la disputa estéril no sirve para nada", subrayó la jefa de Estado, al recordar que "ocupemos el cargo que ocupemos, nada es nuestro, todo es de la gente". En la ciudad de Belén, Lucía entregó un total de 21 nuevas viviendas, incluyendo dos viviendas rurales productivas, una vivienda social y 18 correspondientes al programa Sol Hábitat, destinadas a hogares cuya cabeza son madres solteras.



Las flamantes casas están ubicadas a la vera la mítica Ruta 40 y la emoción de quienes recibieron las llaves de su nuevo hogar fue el denominador común de cada entrega. Con el intendente Daniel Ríos como anfitrión, asistieron al acto el secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano, Fidel Sáenz; el administrador del IPV, Dante López Rodríguez; el secretario de la Vivienda y el Hábitat de la Nación, Domingo Amaya; el senador departamental, Jorge Solá jais, la senadora nacional, Inés Blas, el ministro de Obras Públicas, Rubén Dusso; el ministro de Educación, Daniel Gutiérrez, concejales e intendentes de Belén.

Al hacer uso de la palabra Lucía comenzó por destacar la inusual participación de autoridades de distintos signo político en el proceso de construcción de las viviendas, ya que los terrenos fueron originalmente donados por Daniel Ríos (FCS) y las viviendas gestionadas luego por José Avila (FPV). "Tenemos que aprender", subrayó la mandataria, porque la situación mejoraría "si entendiéramos todos que, ocupemos el cargo que ocupemos, nada es nuestro, todo es de la gente".



"No ha sido un año fácil para nadie, y les costó más a los que menos tienen", agregó Lucía, para reconocer que, como provincia, Catamarca "también ha sentido este cimbronazo, como todos, del que espero que podamos salir todos juntos, y que mejore la situación económica para que todos vivamos mejor. Siempre intentando trabajar juntos con los intendentes y el Gobierno nacional, vamos a seguir haciendo el esfuerzo para seguir cumpliendo con los sueños, los anhelos y las esperanzas que tienen todos ustedes: tenemos que aprender a trabajar juntos, tenemos que aprender que la disputa estéril no sirve para nada", concluyó. Más viviendas en Londres



En Londres, Lucía entregó otras 20 casas, esta vez del Instituto Provincial de la Vivienda. Allí fue recibida por el intendente de Londres Diego Roldán y el ex intendente y actual director de YMAD, Gilberto Santillán. Además, entregó dos móviles y un camión grúa para la guardia urbana de Londres. Estas 20 viviendas forman parte del Programa Federal de Construcción de Viviendas “Techo Digno”, cuya construcción resuelve su estructura en una superficie de 54,84 metros cuadrados, con posibilidades de ampliación; y cuentan con dos dormitorios, cocina-comedor, estar, baño, y lavadero, con terminaciones completas en todas sus dependencias, es decir, revoque grueso y fino, pintura látex en paredes, piso granítico, carpintería metálica con pintura sintética en exteriores y puertas placas interiores, y techo cubierto con baldosa cerámica.



Además de las casas entregadas, se encuentran en ejecución otras 30 viviendas “Techo Digno” en la ciudad de Belén y también otras 30 viviendas “Techo Digno” en Londres. Educación entregó mobiliario



El ministro de Educación de la provincia, Daniel Gutiérrez acompañó a Lucía en el acto de entrega de viviendas que se realizó en el departamento Belén. En la oportunidad, el ministro Gutiérrez realizó la entrega simbólica del mobiliario destinado a 34 Escuelas Secundarias Rurales de toda la provincia.



Las escuelas del departamento Belén recibieron el equipamiento perteneciente al Programa Nacional PROMER II que cuenta con una inversión de $ 1. 249. 848. El mobiliario será entregado en cada establecimiento escolar beneficiario del Programa Nacional y servirá para mejorar las condiciones de las escuelas rurales de la provincia.