Sin marcos Detalles Publicado: Martes, 27 Diciembre 2016 12:19 Visto: 118 Twitter Revocaron el pedido de archivo La fiscal Milagro Vega será nuevamente indagada La Cámara de Apelaciones de Catamarca revocó el archivo de la causa contra la fiscal general María del Milagro Vega por supuestas lesiones contra su ex secretaria. La fiscal general Milagro Vega sufrió un revés judicial en la causa por lesiones a su ex secretaria. - eldiariodecatamarca.com.ar Por tal motivo un nuevo juez de Control de Garantías deberá indagarla por la causa y luego definir si es que se hace efectivo el pedido de desafuero, luego que en su momento el juez Héctor Rodolfo Maidana decidiera archivar la causa. La medida fue dispuesta por la Cámara tras el voto de los camaristas Edgardo Álvarez, Raúl Daprá y Juan Pablo Morales y la causa contra Vega se originó en agosto del 2015 cuando su ex secretaria, Milagros Santillán, la denunció penalmente. En lo que respecta a la investigación administrativa, Vega fue sancionada en noviembre por la Corte de Justicia. La multa impuesta por el máximo tribunal fue el descuento del 20% de un sueldo. En su momento, el juez Maidana había determinado que de los elementos obrantes en la causa no se configuraba un delito por el que pudiese responder la fiscal Vega. Sin embargo, la decisión fue apelada y la Cámara le dio lugar.

Año XI | Copyright 2005-2016 EDITORIAL LA ISLA | Todos los derechos reservados

Oficinas Comerciales y periodística: Sarmiento 581 - 2º Piso "A"| Tel.: 0383-4425626