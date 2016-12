No se emitirÃ¡n licencias de conducir

Sin marcos Detalles Publicado: Martes, 27 Diciembre 2016 09:38 Visto: 56 Twitter Por 48 horas No se emitirán licencias de conducir Es por un problema técnico en la máquina impresora pero se podrá realizar el trámite en forma normal. El Centro de Emisión de Licencias recepta solicitudes pero no emitirá el carnet por fallas técnicas. - eldiariodecatamarca.com.ar Así lo informó La Administración del Centro de Emisión de Licencias de Conducir de la Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca, que indicó que por razones técnicas no se podrá realizar la entrega de las licencias. Desde el organismo comunicaron que los usuarios aspirantes a obtener el carnet de conducir pueden realizar el trámite normalmente pero habrá una demora de 48 horas para la entrega del mismo. La demora obedece a que la maquina impresora que emite las licencias se encuentra con un problema técnico que será solucionado a la brevedad, por lo que estima que desde el jueves la entrega se normalizará. Por otra parte el Centro de Emisión informó que el próximo viernes 30 de diciembre, la atención al público será dentro del horario habitual, pese al asueto decretado en la provincia y en el que van adherir el restos de los municipios.

