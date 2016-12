EntrÃ³ en vigencia la ley de reforma del impuesto a las Ganancias

Sin marcos Detalles Publicado: Martes, 27 Diciembre 2016 08:43 Visto: 13 Twitter Promulgación Entró en vigencia la ley de reforma del impuesto a las Ganancias El Gobierno promulgó la ley de reforma del impuesto a las Ganancias que eleva el mínimo no imponible, así como establece una nueva escala, en reemplazo de la vigente desde 2000, entre otras modificaciones. La ley fue promulgada a través del Decreto 1307/2016, publicado este martes en el Boletín Oficial, y que lleva las firmas del presidente Mauricio Macri y el jefe de Gabinete Marcos Peña. La Ley 27346, sancionada el pasado 22 de diciembre, aumenta el mínimo no imponible a $37.000 brutos (30.500 de bolsillo) para casados con dos hijos, y a $27.941 brutos (23.200 de bolsillo) para solteros, y establece una nueva escala que modifica la vigente desde 2000. El proyecto mantiene las deducciones por hijo, cónyuge, padres y empleada doméstica, al tiempo que permite descargar viáticos hasta 40%, aunque, en el caso del transporte no se pondrán limites, y 40% para los alquileres de vivienda, con un tope de $51.000. También establece que los jueces o empleados que ingresen en el Poder Judicial pagarán Ganancias y en el caso de los jubilados lo harán cuando su haber supere los $30 mil mensuales. Fuente: Télam

