Acusaciones cruzadas por la visita de Denett al CD de FME

Denett junto a los concejales del FPV.-eldiariodecatamarca.com.ar Este lunes, el secretario de Seguridad de la Provincia, Marcos Denett, acompa帽ado por el Jefe de Polic铆a de la Provincia, Orlando Quevedo, concurrieron al Concejo Deliberante de FME, tras ser convocado por los ediles del bloque opositor del FCS, para aclarar 鈥渄udas鈥 respecto de la articulaci贸n entre la Polic铆a de la Provincia y la Guardia Urbana que impulsa el ejecutivo municipal del departamento. Sin embargo, causo sorpresa que los mismos concejales del bloque del FCS que pidieron la presencia de las autoridades de seguridad en la 煤ltima sesi贸n del pasado jueves 22 de diciembre, estuvieron ausentes durante el encuentro del que participaron solamente los dos ediles oficialistas del FPV-PJ, Susana Acosta y Javier Cejas.



El proyecto de creaci贸n de la Guardia Urbana fue enviado por el ejecutivo municipal hace dos meses al CD donde hasta el d铆a de la fecha los ediles del bloque opositor hicieron valer su mayor铆a para no tratar el mismo. La 煤ltima oportunidad del a帽o para el tratamiento del proyecto ser谩 el pr贸ximo jueves 29 de diciembre, tras autorizarse una pr贸rroga del periodo de sesiones ordinarias por una semana m谩s.



Durante el encuentro Denett aclar贸 que: 鈥渘o se est谩 delegando el poder de polic铆a en los agentes de la Guardia Urbana municipal, estamos haciendo desde la Polic铆a de la Provincia un aporte muy importante de recursos humanos para que acompa帽en a los gentes con que contar谩 la guarida urbana y que estar谩n equipados con equipos HT de radio para que constantemente est茅n comunicados con los destacamentos鈥, al tiempo que expres贸 que 鈥渘o solo estamos apoyando el proyecto de guardia urbana de Fray Mamerto Esqui煤, sino tambi茅n los proyectos de seguridad de Valle Viejo y Bel茅n鈥.



Copia de la nota enviada por el bloque del FCS al secretario de Seguridad.-eldiariodecatamarca.com.ar



En este sentido, el funcionario cuestion贸 鈥渘o entiendo por qu茅 no est谩n a煤n los veh铆culos en la calle 鈥損or los cinco autom贸viles y diez motocicletas de patrullaje que adquiri贸 el municipio- para combatir la inseguridad y obtener un alto porcentaje en resolver la problem谩tica en las calles鈥, en lo fue un tiro por elevaci贸n a los ediles del bloque del FCS.



En igual sentido, la presidenta del bloque oficialista, Susana Acosta, indic贸 que 鈥渢enemos una problem谩tica real y existe la soluci贸n real que es con la guardia urbana鈥 por lo que planteo que no existen argumento para 鈥渄ilatar鈥 el proyecto de ordenanza para su puesta en funcionamiento.



Por su parte, desde el bloque del FCS salieron a responder por su ausencia durante la sesi贸n de este lunes y adujeron que corrieron la invitaci贸n a Denett para este martes.



A trav茅s de un comunicado, los ediles opositores indicaron que 鈥渆l d铆a 22 de diciembre del corriente a帽o, se invit贸 al se帽or secretario de Seguridad de la provincia, Marcos Denett, a una reuni贸n informativa, con el objetivo de tratar temas referidos a la implementaci贸n de la Guardia Urbana en el departamento, convocatoria fijada para el d铆a de ma帽ana martes 27 de diciembre, a horas 10, en el recinto de sesiones鈥.



鈥淓l bloque desconoce los motivos por los cuales el se帽or secretario se hizo presente en la jornada de hoy lunes 26 de diciembre con la intenci贸n de participar del mencionado encuentro, cuando por razones de 铆ndole que hacen exclusivamente a la funci贸n de nuestro bloque no nos encontr谩bamos en el lugar鈥, continu贸 el descargo de los concejales.