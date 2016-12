Sin marcos Detalles Publicado: Lunes, 26 Diciembre 2016 19:47 Visto: 36 Twitter Nacionales Van a juicio los acusados del homicidio de una menor por sobredosis Son los dueños del boliche “Loop” y quienes intentaron encubrir su muerte Los acusados de haberle dado droga a una chica de 15 años que murió de una sobredosis y de haber encubierto su muerte irán a juicio oral y público. La Cámara Federal confirmó el procesamiento de los siete imputados en la causa, tres de ellos detenidos, informaron a Infobae fuentes judiciales. Se trata del caso de Rocío Ayelén Artiga, quien consumió drogas y alcohol el 6 de agosto pasado en el boliche "Loop", del barrio de Villa Devoto, y en la casa de un ex tarjetero del lugar, donde murió por una sobredosis. Los acusados intentaron deshacerse del cuerpo para simular que la menor falleció en la calle. "En dicho lugar no sólo se permitía el acceso de menores de edad sino también el consumo de sustancias estupefacientes", describieron los jueces de la Sala II de la Cámara, Martín Irurzun y Eduardo Farah, sobre lo que ocurría en "Loop", ubicado en la avenida Francisco Beiró 3128, y que durante el año ya había tenido dos clausuras. Durante la investigación del caso –a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi y del fiscal Juan Pedro Zoni– 13 testigos de identidad reservada declararon que al boliche ingresaban menores de edad y que se permitía la venta y el consumo de droga, con la complicidad de sus dueños y del personal de seguridad. Rocío Artiga fue a bailar con sus dos hermanas y una amiga y en el local fue vista con Daniel "Chueco" Statella, de 43 años y uno de los dueños, quien le dio cocaína, alcohol y cristal –una droga de diseño–. Los testigos, lo que fue señalado por la Cámara, declararon que Statella solía darle droga a Rocío a cambio de sexo. "Con lo dicho hasta aquí fácil resulta concluir afirmando, con el grado de certeza exigido en esta etapa, que Statella -quien, conforme reconoce, estuvo presente toda la noche en el comercio- permitió el ingreso de menores y el consumo de sustancias estupefacientes en un contexto de innegable visibilidad con su conocimiento y consentimiento y, en ese mismo contexto, se vinculó e interactuó con Artiga", sostuvieron los camaristas. A las 8:05 de la mañana, Rocío se fue a la casa de Walter Andanese, un ex tarjetero de "Loop" de 18 años, quien le dio a la joven droga para mantener relaciones sexuales. "A resultas de ello, la menor habría convulsionado en la vivienda y -sin asistencia- entró en un estado crítico que derivó en su muerte, siendo finalmente encontrada en la calle en las circunstancias relatadas al inicio de la presente", explicaron los camaristas. Las hermanas de Rocío declararon que la menor era adicta y que su estado de vulnerabilidad y la falta de dinero la llevaba a mantener relaciones a cambio de drogas. Esa situación era aprovechada por Statella y Andanese que quedaron procesados por los delitos de homicidio preterintencional, suministro de estupefacientes a título gratuito, facilitación de un lugar para que se lleven a cabo conductas en infracción a la ley de drogas, todo agravado por haber sido cometidos en perjuicio de una persona menor de edad. La Cámara también resolvió que continúen presos por los riesgos procesales que existen en caso de que recuperen la libertad.

La falta de asistencia médica a Rocío se transformó en un intento de encubrir la muerte de Rocío. Andanese llamó a cuatro amigos para que lo ayuden a sacar a la joven a la calle para evitar que se sepa que el fallecimiento fue en su casa. Matías Mari aceptó y los dos llevaron el cuerpo a la calle, lo que fue visto por la mujer que llamó al 911. Con los otros tres amigos, Gianluca Iannelli, Kevin Vetere y Guillermo Viña, acordaron en una reunión –confirmó la investigación- la versión que iban a darle a las autoridades para exculpar a Andanese. La Cámara Federal confirmó el procesamiento de todos ellos por encubrimiento. En el caso de Mari fue con prisión preventiva. También se ratificó el procesamiento de Patricio Contini, otro de los dueños de "Loop", por facilitación de un lugar para que se lleven a cabo conductas en infracción a la ley de drogas. Por último, el tribunal ratificó la clausura del boliche: "dicha restricción debe ser mantenida, sin perjuicio de lo cual corresponde encomendar al Sr. Juez de grado evaluar si restan medidas por hacer en el local bailable, constatar si el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la intervención que le corresponde en lo que hace a la habilitación y funcionamiento del lugar y si ha adoptado alguna decisión en torno a la explotación comercial, y dar intervención al titular del inmueble en cuestión". Con el procesamiento, todos los acusados quedaron en condiciones de ser enviados a juicio oral y público si el juez Martínez de Giorgi considera que la investigación del caso está cerrada. Fuente: Infobae

