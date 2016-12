Mauricio Macri se reuniÃ³ con Alfonso Prat-Gay

Sin marcos Detalles Publicado: Lunes, 26 Diciembre 2016 19:07 Visto: 76 Twitter Nacionales política Mauricio Macri se reunió con Alfonso Prat-Gay Horas después del anuncio oficial comunicando la salida del ministro de Hacienda, el jefe de Estado recibió al ex funcionario en Villa La Angostura Horas después del anuncio oficial de la salida de Alfonso Prat-Gay del Ministerio de Hacienda, el ahora ex funcionario visitó a Mauricio Macri en Villa La Angostura, donde el jefe de Estado viajó para pasar las fiestas. Macri y Prat-Gay compartieron un almuerzo y mantuvieron una larga conversación en la que el Presidente le ofreció la embajada en los Estados Unidos, pero el economista rechazó la propuesta. Presidencia dio a conocer dos fotos del encuentro, en las que puede verse a Macri y Prat-Gay dialogando y caminando por los alrededores de la vivienda. Desdoblamiento de las decisiones económicas Por la salida de Prat-Gay, a quien el propio Macri le pidió la renuncia, según confirmó Marcos Peña, el Gobierno desdobló la cartera de Hacienda para crear la de Finanzas. Al frente de esta quedará Luis Caputo, actual secretario del área, mientras que la de Hacienda estará a cargo de Nicolas Dujovne. "Efectivamente, la renuncia fue pedida por el Presidente. Yo se lo trasmití esta mañana a Alfonso", explicó Peña en una rueda de prensa realizada este mediodía en la Casa Rosada. Durante la conferencia, Peña dijo que la salida de Prat-Gay no estaba relacionada con internas en el Gobierno, sino con "visiones de funcionamiento". Dujovne en Casa Rosada El flamante sucesor de Prat-Gay en Hacienda ya mantuvo sus primeras reuniones en Casa Rosada. Por allí pasó esta tarde para conversar con Rogelio Frigerio y Marcos Peña. Fuente: Infobae

