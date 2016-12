Cristina Elisabet Kirchner deberÃ¡ realizar otra vez el registro de sus huellas dactilares

Sin marcos Detalles Publicado: Lunes, 26 Diciembre 2016 19:07 Visto: 43 Twitter Nacionales Cristina Elisabet Kirchner deberá realizar otra vez el registro de sus huellas dactilares El trámite que realizó a fines de noviembre falló y tendrá que cumplimentarlo nuevamente. Es en el marco de la causa dólar futuro El Registro Nacional de Reincidencia le informó al juez Claudio Bonadio que la muestra de huellas dactilares que se le tomó a Cristina Elisaber Kirchner el 29 de noviembre pasado no sirve para cotejar con la base de datos y así extender el certificado de antecedentes que se le pidió para elevar a juicio oral y público el caso conocido como dólar futuro. Lo mismo sucedió con otros dos procesados en la misma causa: el ex presidente del Banco Central Alejandro Vanoli y quien fuera vicepresidente de la entidad, Miguel Pesce. Los tres tendrán que realizar el trámite nuevamente. Según fuentes del caso, el abogado de la ex presidente Carlos Beraldi pidió realizar el trámite en Río Gallegos ya que su defendida no tiene pensado viajar a Buenos Aires hasta marzo. Por su parte, Bonadio pidió que la ex presidente presente el certificado de antecedentes -que se puede tramitar en una delegación que tiene Reincidencia en Río Gallegos- o que dentro de las 72 horas de notificada pase a buscar el oficio judicial para que le tomen las huellas nuevamente en Comodoro Py. Fuentes de Tribunales contaron a Infobae que es bastante común que los juegos de huellas dactilares sean rechazados desde el Registro de Reincidencia. Pasa en causas donde los imputados no son conocidos. Y pasó en tres ocasiones en la causa de dólar futuro que tiene 15 procesados. En las próximas horas se conocerá cómo continúa el trámite de la ex presidente que va en camino a convertirse en uno de los más largos en los últimos tiempos de Tribunales. El trámite judicial por las huellas ya tuvo varios capítulos. Desde un principio, Bonadio instó a Cristina Kirchner a realizarlo en Comodoro Py, a lo que la ex mandataria se negó por verse imposibilitada de viajar a Buenos Aires. Para evitarlo, realizó varios pedidos para cambiar la fecha, pero fueron rechazados por el juez por entender que no se le presentó ningún argumento que justifique la demora. Pero la ex presidente redobló la apuesta e igualmente realizó el trámite en Río Gallegos y grabó toda la secuencia, desde la salida de su casa, para mostrar la simpleza del procedimiento. Además aprovechó para insistir en que era perseguida judicialmente por el gobierno nacional. Sin embargo, Bonadio consideró que lo hecho por Cristina Kirchner no tenía validez y la obligó a presentarse de todos modos en Comodoro Py, lo que finalmente la ex jefa de Estado cumplió el 29 de noviembre de manera exprés. De todos modos, ahora deberá repetirlo. Fuente: Infobae

