El gremialista prÃ³fugo se entregÃ³ a la justicia y quedÃ³ detenido

Escalante quedó inmediatamente detenido en Fiscalía.-eldiariodecatamarca.com.ar Se trata de Jorge Escalante, secretario adjunto del SOEM de Valle Viejo, quien quedó detenido este lunes tras presentarse en Fiscalía General acusado de desobediencia judicial al negarse -tras un pedido de la justicia- a levantar el corte sobre ruta 38 y continuar con la quema de neumáticos frente al municipio el jueves pasado, afectando a trabajadores del municipio que cumplen tareas en el Parador Municipal y a jubilados y pensionados que hacían fila en el Banco para cobrar sus haberes. Escalante, junto a una decena de empleados de algunos municipios vecinos que desarrollan tareas sindicales, llevó adelante un corte en la Av. Pte. Castillo a la altura del Parador Municipal donde funcionan las oficinas del Ejecutivo Municipal y quemado gomas que perjudicaron la atención bancaria y el normal desarrollo de las actividades laborales y ante la intimación judicial de desalojar el lugar, persistieron en la quema de gomas y el corte de la avenida. Los gremialistas reclamaban al intendente Gustavo Jalile el pago del aguinaldo y el cumplimiento de mejoras laborales.



Tras conocerse el hecho, el fiscal Exequiel Walther pidió el cese del corte pero al no obtener respuesta ordenó la detención de Escalante por desobediencia judicial el jueves pasado, aunque la misma no pudo llevarse adelante ya que el gremialista no pudo ser ubicado por la policía por lo que se lo consideró prófugo.



Tras algunos días de ausencia, finalmente el sindicalista se entregó en las oficinas de la fiscalía este lunes, donde quedó arrestado y sería indagado este martes por Walther quién posteriormente decidirá cuál será su situación procesal.