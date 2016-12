AmpliarÃ¡n la denuncia contra Macri con pruebas de 50 sociedades offshore

La causa en la que se investiga al presidente Mauricio Macri por los Panamá Papers sigue sumando pruebas. La justicia recibirá mañana una ampliación de la denuncia por posible lavado de dinero con elementos de prueba sobre 50 sociedades pertenecientes al Grupo Macri radicadas en distintos "paraísos fiscales". Se pedirá la investigación exhaustiva de una cuenta con filial en Nueva York. Este martes, el diputado del Frente para la Victoria (FpV) Neuquén Darío Martínez presentara ante la fiscalía a cargo de Federico Delgado una ampliación de su denuncia en la causa contra Mauricio Macri que se tramita en el Juzgado de Sebastián Cassanello. Se incorporarán a la causa, según la denuncia, elementos de prueba sobre 50 sociedades pertenecientes al Grupo Macri radicadas en distintos "paraísos fiscales", algunas ya están en el expediente, pero se agregarán un cuadro de sociedades "madres" o "nodrizas" que "demuestran la mecánica de las "mamuskas"; sociedades dentro de otras para ir ocultando el dueño original." El listado, según la denuncia, consta del nombre, número de identificación, fecha de inicio, y, titulares del Directorio (salvo aquellos casos que no pudo ser relevado) En 17 casos figura algún Macri en su Directorio, en los demás se trata de ex-funcionarios y empleados del grupo . Están radicadas en diferentes "paraísos fiscales": "29 en Panamá; 3 de Hong Kong; 4 de Uruguay; 3 del estado de Florida; 4 de Bahamas;1 de Londres; 1 de New York; 1 de Belice; 1 en Dubai; 2 Grand Cayman y 1 de Brithish Island; De 1976 a 1999 se constituyeron 20 sociedades; del 2000 al 2015 fueron 30, lo que habla de permanencia en el tiempo y una actividad muy intensa en los últimos diez años.", de acuerdo a la presentación. El denunciante aportará además detalles de la cuenta corriente No 2048080 de la Banca della Svizzera Italiana, NY perteneciente a Mauricio Macri desde la cual (en 1992) realizo dos giros uno de u$s 9.145.000 y otro de u$s 45.660.000. Esa cuenta, siempre según la denuncia, "debería incorporarse a esta investigación, para constatar si todavía esta activa, que movimientos tuvo en el pasado y si esas sumas fueron declaradas ante el fisco." A fin de investigar esa cuenta se pedirá a la AFIP "para que en el marco del Acuerdo de Información Tributaria Automática firmado con los Estados Unidos recabe toda la información de la cuenta ya mencionada", según la presentación a la que tuvo acceso minutouno.com. Esos datos probarían según el diputado, "que no se trata de hechos o sociedades aisladas y confinadas a un espacio de tiempo, sino que es evidente que existe un tipo de asociación con permanencia en el tiempo; que tiene por finalidad perjudicar al fisco mediante la evasión, fuga y lavado de dinero" "En estos meses apreciamos que los investigados han pasado de la negación absoluta de los hechos: "Fleg Trading nunca tuvo actividad, ni cuentas, ni nada", afirmación acompañada de una supuesta presentación ante AFIP (que obra en la Causa) de un capital inalterable de 1950 dólares, al reconocimiento de una operación por 9,3 millones. Reconocimiento realizado por Francisco Macri quien se asume como autor y responsable y de ser quien manejo la totalidad de los actos", dice la denuncia. "Creemos que existe suficientes evidencias, de que en este hecho particular, Mauricio Macri no fue un una persona coaccionada o que se encontraba inmersa en un error. Mauricio Macri en 1998, tenía 39 años. Desde 1985 a 1992 había sido Gerente General de SOCMA. En 1994 era Presidente de SEVEL Argentina. Era un "empresario exitoso", profundo conocedor ya del mundo de negocios y de la mecánica de constitución de sociedades offshore que aparecían implicadas en el caso Opalsen, mientras él era Presidente de SEVEL Argentina, explicó el denunciante. ibrar exhorto judicial a Panamá para conocer oficialmente la información sobre todas las sociedades, con inclusión de legajos constitutivos, accionistas movimientos y cuentas bancarias. En la presentación se sugieren medidas de prueba como librar exhorto a Belice para conseguir información sobre Macri Group LLP. Pedidos de informes a Hong Kong para obtener datos sobre Sideco (HK) Company Limited 1410479, Macri Group HK Limited 1335037 y SOCMA Group Limited 1960462. También a Dubai por Macri Group LLP. Exhorto al Estado de Florida, Estados Unidos, por datos sobre Macri Group Corp. Y Macri Investments LLC. Exhorto a la República Federal Alemana para indagar sobre información relacionada sobre todas las sociedades. A Uruguay por tres firmas, Mirlex, EQT e Inversora Towlin. A las Islas Vírgenes Británicas por Lawton International Corporation. Pedido de informes a las Islas Caiman por la sociedad Financiera Gadsen. A Bahamas por las sociedades inscriptas allí. A Nueva York por Sideco Americana Corp y por la cuenta número 2048080 de la Banca della Svizzera Italiana perteneciente a Mauricio Macri. Además un pedido a la AFIP para que en el marco del Acuerdo de Información Tributaria Automática firmado con los Estados Unidos recabe toda la información de la cuenta ya mencionada. Finalmente se pedirá la citación de un testigo, Mauricio Szmulewiez para que informe sobre Inmobiliaria de Negocios Corporation. Fuente: MinutoUno