Para entrar a Estados Unidos tendrÃ¡s que dar informaciÃ³n de tus redes sociales

Sin marcos Detalles Publicado: Lunes, 26 Diciembre 2016 11:23 Visto: 17 Twitter Mundo Para entrar a Estados Unidos tendrás que dar información de tus redes sociales Estados Unidos comenzó a pedir a las personas que quieren ir al país su presencia digital, es decir, piden que se le informe a la visado cuáles son sus perfiles en las redes sociales. Un nuevo apartado en el formulario despliega un menú en el que aparecen las redes sociales más populares (Facebook, YouTube o Twitter) y la persona debe introducir el nombre de usuario con el que está registrado en ellas. Según un portavoz del departamento de Aduanas y Protección Fronteriza explicó al portal Politico que esta medida está destinada a "identificar potenciales amenazas", y asegura que es opcional para los viajeros, de tal forma que en caso de que decidan no aportar esa información, no se les negará la entrada al país. Según un portavoz del departamento de Aduanas y Protección Fronteriza explicó al portal Politico que esta medida está destinada a "identificar potenciales amenazas", y asegura que es opcional para los viajeros, de tal forma que en caso de que decidan no aportar esa información, no se les negará la entrada al país. Fuente: MinutoUno

