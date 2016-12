Le dispararon de una camioneta pero luego huyÃ³ del hospital

Sin marcos Detalles Publicado: Lunes, 26 Diciembre 2016 08:47 Visto: 77 Twitter Navidad violenta Le dispararon de una camioneta pero luego huyó del hospital El hecho ocurrió el domingo a la madrugada en la zona norte de la Capital cuando la Policía encontró a un joven de 23 años herido de bala en la cabeza. Un joven recibió un disparo en la cabeza en Nochebuena que huyó del Hospital. - eldiariodecatamarca.com.ar Se trata de Juan Carlos Agüero, quien se encontraba en la vía pública con un impacto de arma de fuego, por lo que fue trasladado al Hospital San Juan Bautista mientras los efectivos policiales salieron en busca de los agresores. Según testigos, alrededor de las 02:00 una camioneta llegó hasta la esquina de las calles Los Tilos y La Aguada, en la zona norte de la Capital y desee su interior efectuaron varios disparos contra Agüero. Tras dejarlo herido por uno de los impactos, el conductor del vehículo se dio a la fuga mientras los familiares y vecinos solicitaron ayuda a la Policía. Sin embargo cuando iba a ser atendido en la guardia del hospital, Agüero huyó del nosocomio. Horas después la Policía ubicó la camioneta y detuvo al presunto autor de los disparos, un hombre de apellido Purulla, de 45 años, quien fue arrestado y puesto a disposición del fiscal de turno, Exequiel Walter. Ahora el caso está en manos de la Justicia por cuanto no hay denuncia sobre el hecho. Agüero no pudo ser localizado mientras que Purulla recuperó la libertad en horas de la noche, aunque quedó vinculado a la causa ya que se le secuestró un arma calibre 22 que tenía en su poder. No se descarta que se trate de un ajuste de cuentas entre personas que andan fuera de la ley ya que por alguna razón Agüero se fue del hospital antes de ser atendido de sus heridas y Purulla andaba armado en plena Nochebuena.

