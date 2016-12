En los últimos días de noviembre de 2015, Isela Costantini decidió solicitar una licencia en General Motors por el pedido personal del electo presidente Mauricio Macri, quien le había solicitado hacer competitiva a una empresa altamente deficitaria y convivir con gerentes de La Cámpora. Esa licencia podría ser su nueva puerta de entrada a la empresa que la vio crecer. La entonces CEO de General Motors para Argentina, Uruguay y Paraguay no dudó y aceptó un desafío que duró 342 días. El martes pasado se enteró por medio del ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, que había sido desplazada y que debía presentar su renuncia al directorio de la empresa.

Luego de su salida, se ha mantenido sin contactos con los medios, pero Infobae pudo saber que dentro de General Motors no cayo bien su despido del Gobierno, sobre todo en los Estados Unidos. "Acá adentro de la empresa no gustó cómo se fue de Aerolíneas Argentinas. Isela está considerada una de la mejores CEO que pasó por la Argentina y su currículum lo demuestra. Por el momento tal vez podría ir a otro país, eso no lo descartaría, pero no creo que vuelva acá", dijo una fuente de la empresa consultada por Infobae. La fuente destacó que "en septiembre pasado el australiano Paris Pavlou asumió como nuevo presidente y director ejecutivo de General Motors Argentina, Uruguay y Paraguay, reemplazando a Carlos Zarlenga, quien ha sido promovido a presidente de General Motors Brasil". Zarlenga reemplazó a Costantini luego de que ésta decidiera aceptar la presidencia de Aerolíneas Argentinas. Costantini tomó una licencia por un año, por lo tanto podría volver a la compañía. Por otra parte, algunos directivos del mercado automotriz no descartan que Costantini pueda volver a esa industria. "Si no es General Motors podría ser otra automotriz porque Isela demostró como presidenta de Asociación de Fabricantes de Automoviles de la República Argentina una gran capacidad para dirigir", manifestó a Infobae un directivo de una automotriz. El 10 de diciembre de 2015 General Motors Argentina anunció la designación de Carlos Zarlenga como nuevo presidente y director ejecutivo para sus operaciones de Argentina, Uruguay y Paraguay, en reemplazo de Isela Costantini que asumió la conducción de Aerolíneas Argentinas. La automotriz que produce en el país con la marca Chevrolet buscó asegurar una especie de transición ordenada ante el alejamiento de Costantini de la marca y también de la presidencia de la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa), cargo para el que había sido reelecta. Costantini es la primera CEO de los que convocó Mauricio Macri cuando asumió el 10 de diciembre en dejar el Gobierno. Fuente: Infobae