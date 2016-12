EvasiÃ³n fiscal: la AFIP accederÃ¡ a las cuentas de los argentinos en los EE.UU.

Sin marcos Detalles Publicado: Sábado, 24 Diciembre 2016 11:18 Visto: 47 Twitter Nacionales Evasión fiscal: la AFIP accederá a las cuentas de los argentinos en los EE.UU. El gobierno de Mauricio Macri firmó un convenio de intercambio de información tributaria con la embajada estadounidense. El objetivo es combatir la evasión fiscal. La Argentina y los Estados Unidos firmaron este viernes un acuerdo de intercambio de información tributaria destinado a combatir la evasión fiscal que permitirá al Gobierno, entre otras cosas, obtener datos sobre argentinos con patrimonio en ese país que no ingresen al blanqueo de capitales en vigencia. El acuerdo fue suscripto por el ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, y el embajador de los Estados Unidos, Noah Mamet, durante una reunión en el Palacio de Hacienda, a la que no tuvo acceso la prensa, que contó con la presencia del administrador federal de Ingresos Públicos, Alberto Abad. La embajada de los Estados Unidos difundió un comunicado emitido en Washington por el secretario del Tesoro de ese país, Jacob Lew, que señala que "el acuerdo promueve la reinserción de la Argentina en la economía mundial y constituye un nuevo avance importante en la nueva etapa de la relación entre Estados Unidos y Argentina". "El acuerdo de intercambio de información tributaria facilitará una importante colaboración entre ambos países en materia de iniciativas relacionadas con la aplicación de legislación tributaria. Esperamos que estas acciones constituyan un aporte significativo a los esfuerzos del gobierno del presidente (Mauricio) Macri para reconstruir instituciones, reestablecer la credibilidad, mejorar la gobernabilidad e implementar reformas estructurales", destacó Lew. Por su parte, el Ministerio de Hacienda informó, a través de un comunicado de prensa, que "el acuerdo, que busca luchar contra la evasión fiscal y favorece la transparencia fiscal, se produce en el actual escenario de cooperación impositiva internacional". "El documento firmado hoy tiene como antecedente la reunión celebrada en el Palacio de Hacienda el 26 de septiembre de 2016 entre el ministro de Hacienda y Finanzas Públicas argentino, Alfonso Prat-Gay, y el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Jack Lew, con el fin de avanzar en la cooperación entre ambos gobiernos para intercambiar información tributaria de sus ciudadanos y redoblar los esfuerzos en la lucha contra el lavado de dinero", agregó el texto de Hacienda. La información oficial indicó que el convenio "constituye el marco jurídico que permitirá, además de solicitar información específica acerca de determinados contribuyentes, implementar de manera recíproca el intercambio automático de información financiera que en orden a la normativa de los Estados Unidos es necesario para cumplir con la ley FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)". "La AFIP contará a partir de ahora con una herramienta valiosísima para detectar, en el territorio de los Estados Unidos, activos no declarados por los contribuyentes argentinos que decidieran no aprovechar este régimen de sinceramiento fiscal", dijo Prat-Gay en la firma del acuerdo. El comunicado indica que "a partir de la entrada en vigencia de este Acuerdo, en el ámbito administrativo y por lo tanto sin llegar a una instancia judicial, la autoridad tributaria de uno de los países podrá obtener información de la otra autoridad tributaria, permitiendo esto una mejor fiscalización de los contribuyentes y, eventualmente, una reducción en la evasión". Y dice que "se suma a los esfuerzos que ambos gobiernos vienen desarrollando en pos de la transparencia fiscal y de la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo". Fuente: Minuto Uno

