Desde enero el precio de la nafta volverÃ¡ a aumentar

Sin marcos Detalles Publicado: Sábado, 24 Diciembre 2016 10:39 Visto: 131 Twitter Nacionales Desde enero el precio de la nafta volverá a aumentar El Gobierno acordó el incremento con las petroleras. Se aplicará durante la primera quincena. La Súper cruzará la barrera de los $18 y el combustible Premium quedaría cerca de los 21 pesos Hace poco más de dos semanas, el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, confirmó que durante el primer semestre del 2017 el precio de las naftas sufriría "aumentos graduales" aunque no precisó un valor exacto. Simplemente había dicho que el objetivo era llegar un acuerdo con las petroleras para llevar los valores del combustible "a niveles internacionales". Tras una reunión llevada a cabo ayer con ejecutivos del sector, el titular de la cartera energética dio el visto bueno para que desde primera quincena de enero el precio de las naftas suba un 8%. De esta manera, el litro de nafta súper pasará los $18 en Buenos Aires, mientras que el combustible premium quedaría cerca de los 21 pesos. Respecto de 2017, el ministro dejó claro que la idea es sentarse a discutir con los representantes del sector para alcanzar la paridad de los precios internacionales. El Ministerio de Economía y el Banco Central le habían pedido a la Jefatura de Gabinete que no convalidara el ajuste, ya que eso alentaría las expectativas de inflación para el próximo año. Por eso, según informa Clarín, es que Aranguren decidió no referirse a incrementos posteriores. Pero muchos dan por hecho que antes de junio habrá más subas en el valor del combustible. Durante este año, las petroleras aumentaron los precios tres veces, con incrementos promedio del 31 por ciento. Desde el primero de mayo, el litro de nafta súper cuesta $17,08 en las YPF de la Ciudad. La nafta premium cuesta $19,30 por litro, aunque en el interior ya supera los 20 pesos. El gasoil de mayor octanaje se vende a $17,85. Si se establece el aumento que piden las petroleras, la súper rondaría los $18,50 en la Capital. Según el sitio Global Petrol Prices.com, el precio promedio del combustible en el mundo es de USD 0,98 por litro. Los más baratos son Venezuela (USD 0,01), Arabia Saudita (USD 0,24) y Argelia (USD 0,28), aunque estos datos no son oficiales. El combustible más caro se paga en Hong Kong (USD 1,90), Noruega (USD 1,78) e Islandia (USD 1,76). En la Argentina se paga USD 1,09, por encima de la media internacional. Con el ajuste del 8%, el valor en el país quedaría cerca de 1,20 dólares.

Fuente: MinutoUno

