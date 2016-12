Sin marcos Detalles Publicado: Viernes, 23 Diciembre 2016 20:55 Visto: 254 Twitter Para evitar accidentes y delitos Disponen importante dispositivo de seguridad para las fiestas La Policía de la Provincia diagramó un dispositivo de seguridad con motivo de las fiestas de Navidad y Año Nuevo. Los operativos tendrán lugar en diferentes puntos de la ciudad.-eldiariodecatamarca.com.ar Teniendo en cuenta que durante estos acontecimientos el movimiento de personas es constante, se implementarán controles vehiculares móviles, ubicados en puntos estratégicos, con el objetivo de prevenir la siniestralidad vial. Asimismo, se realizarán recorridos constantes con el objeto de prevenir ilícitos y garantizar la seguridad de la comunidad. Durante los controles vehiculares, los efectivos fiscalizarán el cumplimiento de las disposiciones de Ley Nacional de Tránsito, por ello se controlará: - Licencia de conducir habilitante actualizada y acorde al vehículo que conduce. - Cédula de identificación del automotor o motocicleta. - Comprobante de seguro en vigencia. - Chapa patente en regla y legible. - Revisión técnica obligatoria (RTO). - Luces reglamentarias como elementos de seguridad (matafuego, baliza, chaleco reflectivo o bandoleras). - Los ocupantes deben guardar relación con la capacidad del vehículo (capacidad de vehículos dada por la cantidad de cinturones de seguridades). Los menores de 10 años deben viajar en el asiento trasero. - Los sistemas de seguridad originales en buenas condiciones. - Los motociclistas y acompañantes en todos los casos deberán hacerlo con casco protector, chaleco o bandoleras reflectiva, pedalines y asiento adecuado para las de tipo enduro. - Circular a velocidad moderada y con precaución por la posible existencia de animales sueltos en las rutas. - No podrá transportar personas en caja de camiones, camionetas o carros. - No podrán continuar circulando aquellos que no posean dicha documentación, siendo aplicable en estos casos los procedimientos de rigor. - Tampoco podrán hacerlo aquellos que no cumplan con los requerimientos de seguridad. De igual forma se procederá con los conductores en estado de ebriedad, a quienes en todo los casos se aplicará el procedimiento indicado en el Código de Faltas de la Provincia. Finalmente, ante cualquier emergencia, se solicita a las personas comunicarse a las líneas de emergencia: 911 - 101 del Comando Radioeléctrico, o al 100 de la Dirección de Bomberos de la Policía de la Provincia.

