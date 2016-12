Crece la interna en el CD por la creación de la Guardia Urbana

La concejal Susana Acosta solicitó coherencia a sus pares del FCS.-eldiariodecatamarca.com.ar El pasado jueves 22 de diciembre, el Concejo Deliberante de Fray Mamerto Esquiú fue el ámbito de un nuevo cruce entre ediles oficialistas y opositores en torno a la creación de la Guardia Urbana Municipal, oportunidad en la cual se emitieron dos despachos en torno al programa de seguridad, uno a favor y otro en contra del tratamiento del proyecto de creación de la Guardia Urbana Municipal. El despacho favorable fue suscrito por la presidenta del Concejo Deliberante, Susana Acosta, quien pidió “dejar de lado ocurrencias caprichosas que no construyen un aporte real y desvalida el trabajo productivo y en conjunto llevado en este año entre el Concejo Deliberante y el Ejecutivo Municipal”. Asimismo Acosta expresó mediante su despacho que “no encuentro razón consistente para no dar despacho favorable y la consiguiente aprobación de esta Ordenanza”, lo que sostuvo indicando que el ejecutivo municipal “cumplió con la solicitud de copia del convenio suscrito con la Secretaria de Seguridad de la Provincia”, “se Cumplió con la solicitud de copia del Proyecto de Capacitación de los postulantes a la Guardia Urbana”, “se informó presupuestos de equipamientos inherentes al funcionamiento de la Guardia Urbana” y “Se plasmó la sugerencia de la incorporación de la Cláusula que asegura las remuneraciones a los agentes ingresantes y su correspondiente adicional”, razón por la cual argumentó que no existen “fundamentos valedores para privar al Ejecutivo Municipal de esta herramienta necesaria para colaborar con la seguridad pública, ampliamente solicitada por los vecinos del Departamento”.



Por su parte, los ediles opositores del FCS quienes son mayoría e hicieron prevalecer los cuatro votos con que cuentan en el Concejo aprobaron extender el periodo de sesiones hasta el próximo jueves 29 de diciembre previo a citar al Secretario de Seguridad de la Provincia en los primeros días de la próxima semana.