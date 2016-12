JosÃ© LÃ³pez sufriÃ³ un "episodio paranoide": estÃ¡ medicado y bajo control

Sin marcos Detalles Publicado: Viernes, 23 Diciembre 2016 20:34 Visto: 125 Twitter Nacionales José López sufrió un "episodio paranoide": está medicado y bajo control El ex secretario de Obras Públicas quedó internado en el Hospital Penitenciario Central (HPC). Fue una mezcla de cuestiones personales y la acumulación de malas noticias en el plano judicial. José López, el hombre de los bolsos, sufrió este jueves un episodio paranoide y tuvo que ser internado en el Hospital Penitenciario Central (HPC), donde fue medicado y está bajo control. Así lo confirmaron a Infobae allegados al ex funcionario. López ya acumula una docena de causas judiciales. En la principal, donde se lo investiga por enriquecimiento ilícito, esta semana la Cámara Federal confirmó su procesamiento y ordenó investigar a sus hijas y a su entorno. Fue un golpe duro para el ex funcionario, que se enteró de la noticia por teléfono. En ese expediente, el ex secretario amagó alguna vez con arrepentirse. Pero apenas dijo que los 9 millones de dólares "provenían de la política". La frase sacudió al kirchnerismo y al Gobierno, porque varios de los empresarios que lo frecuentaban también tienen cercanía con el macrismo. Luego se llamó a silencio. Según las fuentes consultadas por este sitio, el ex secretario sufrió un "episodio paranoide" producto de un pico de stress y un cuadro de ansiedad. Sin embargo, los médicos dijeron que se trató de un episodio aislado y que estaba respondiendo bien a la medicación. De hecho, López ya quiere volver a su pabellón. Los médicos van a esperar la evolución del tratamiento antes de tomar una decisión. A nadie se le escapa que es un interno con cuidados especiales por la repercusión de su caso. Las fuentes consultadas por Infobae desmintieron que se haya deprimido luego de enterarse que su familia no lo va a visitar para la Fiestas. "El fin de semana pasado estuvo la hija (Araceli) y la esposa", dijo un allegado que lo vio esta mañana en la cárcel. López ya había estado detenido en el Hospital Penitenciario Central luego de su detención. En las horas previas, su nivel de persecución era tan alto que llegó a creer que le hablaba su propio televisor. En ese momento, su mujer le habría sugerido que se interne en el convento. López aceptó el consejo. Pero se llevó más de 9 millones de dólares. Fuente: Infobae

