Con un nuevo fallo Griesa, sellÃ³ la vigencia del acuerdo con los holdouts

Sin marcos Detalles Publicado: Viernes, 23 Diciembre 2016 20:34 Visto: 163 Twitter Nacionales Con un nuevo fallo Griesa, selló la vigencia del acuerdo con los holdouts El magistrado de Nueva York desestimó un pedido de tres fondos que no habían aceptado la propuesta de acuerdo con los acreedores en febrero, que significó el fin de 15 años de default Lejos de cumplirse las predicciones de dirigentes kirchneristas, que aseguraban que un acuerdo con los holdouts o "fondos buitre" en las condiciones que lo gestionó el gobierno de Mauricio Macri detonarían una avalancha de fallos adversos que multiplicarían la deuda pública, la Justicia de los EEUU emitió una sentencia que favorece a la Argentina frente a la demanda de fondos de inversión que rechazaron dicho acuerdo. Tres grupos de inversores con bonos de la deuda argentina en default, que iniciaron una demanda en rechazo al acuerdo de pago con la mayoría de los acreedores de febrero, recibieron un rechazo de dicha acción por parte del magistrado de Manhattan, Thomas Griesa. El juez de la Corte del Distrito Sur de Nueva York señaló en un fallo que la Argentina ya no incumple la cláusula "pari passu", es decir de trato igualitario con los acreedores, y que las acciones de los fondos especulativos prescribieron. Los fondos White Hawthorne, Bybrook Capital y Trinity Investments reclamaban unos USD 500 millones en concepto de capitales e intereses por la deuda incumplida desde el default de diciembre de 2001. Cabe recordar que después del desembolso en abril pasado de unos USD 9.500 millones por parte de la Argentina, Griesa no considera al país en incumplimiento. Por ello el juez levantó entonces las medidas cautelares que impedían al país pagar la deuda a los bonistas que habían aceptado la reestructuración de sus títulos con los canjes de 2005 y 2010. Según el INDEC, hasta el 30 de septiembre se encuentran en proceso de liquidación acuerdos por aproximadamente USD 1.974 millones de capital y USD 2.721 millones de mora de intereses y compensatorios. En este marco, las acreencias reclamadas por White Hawthorne, Bybrook Capital y Trinity Investments se continuarán negociando, pero sobre una base de USD 250 millones en lugar de los USD 500 millones reclamados inicialmente. Fuente: Infobae

