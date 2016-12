Sin marcos Detalles Publicado: Viernes, 23 Diciembre 2016 20:33 Visto: 164 Twitter Nacionales Hallaron con vida a las "médicas del espacio" que habían desaparecido en Córdoba Ana y Ada Azategui fueron encontradas en San Isidro, Buenos Aires. Hay dos sospechosos detenidos por la privación ilegítima de la libertad de las hermanas Minutos antes de la medianoche aparecieron con vida Ana y Ada Azategui. Habían desaparecido el 11 de octubre del año pasado sin dejar rastro en la casa y campo que compartían en Calamuchita, en la provincia de Córdoba, y fueron encontradas en San Isidro, Buenos Aires. Se trata de dos sexagenarias a quienes se conocía como "las médicas del espacio" por sus aparentes conexiones con extraterrestres y sus poderes sanadores. Debido a estas características, en los últimos meses los vecinos habían formulado toda clase de hipótesis sobre el destino de las hermanas. La investigación estuvo a cargo de la fiscal de Río Tercero, Andrea Heredia Hidalgo, quien en los últimos días trabajó con la Dirección de Investigaciones Operativa de Policía Judicial en una serie de operativos en la provincia de Buenos Aires. Todavía no se conocen las circunstancias en las que fueron halladas las Azategui, pero los responsables aseguraron que gozaban de un "buen estado de salud". Se sabe, también, que horas antes de que se produjera la aparición, una pareja había sido detenida en el partido bonaerense de Moreno, sospechada de la "privación ilegítima de la libertad" de las mujeres buscadas. Diariamente y durante años, Ana y Ada recibieron gratuitamente a personas de todas partes que acudían a ellas en pedido de ayuda. Una tercera hermana -la denunciante de la desaparición- contó que ese domingo las fue a visitar a la propiedad y no las encontró a ellas, ni al mate de plata con el que solían recibir a la gente. Según publicó La Voz, un testimonio indicó que ese 11 de octubre había ingresado a la propiedad dos supuestos pacientes bonaerenses. En función de los datos recabados, se cree que el perfil podría responder al de la pareja que fue encontrada en el día de ayer. Hasta hace algunos meses, los investigadores no habían encontrado ningún elemento de prueba. Testigos declararon que las hermanas tenían poderes sanadores y que en los meses previos a sus desapariciones, habían recibido unas 15 mil personas con problemas físicos. Ellas –explicaban- actuaban como intermediarias entre los extraterrestres y los humanos. Ana y Ada serán examinadas este jueves por médicos y psiquiatras en San Isidro y luego se determinará cuándo será su turno para contar antes la Justicia qué pasó ese día de octubre de 2015. Fuente: Infobae

Año XI | Copyright 2005-2016 EDITORIAL LA ISLA | Todos los derechos reservados

Oficinas Comerciales y periodística: Sarmiento 581 - 2º Piso "A"| Tel.: 0383-4425626