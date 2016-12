AumentÃ³ 1,3% durante noviembre el costo de la Canasta BÃ¡sica Alimentaria

Sin marcos Detalles Publicado: Jueves, 22 Diciembre 2016 19:41 Visto: 57 Twitter Nacionales economía Aumentó 1,3% durante noviembre el costo de la Canasta Básica Alimentaria De esta manera, una pareja con dos hijos de 6 y 8 años requirió el mes pasado de $13.126,29 para comprar la alimentación básica, pagar viajes, e indumentaria, para no caer por debajo de la linea de la pobreza. El costo de la Canasta Básica Alimentaria, que reúne la cantidad indispensable para no caer en la indigencia, aumentó durante noviembre el 1,3%, suba que también se trasladó a la Canasta Básica Total, que reúne además de alimentos, indumentaria y algunos servicios, informó el Indec. Ese mismo núcleo familiar requirió de 5.446,59 pesos para comprar la CBT, y no ingresar en la zona de indigencia. Desde abril, cuando se reanudó la medición de estos indicados, la CBA acumuló un aumento del 16,3%, mientras que la CBT avanzó el 15,9%. El Indec reanudó este año la medición de los índices de pobreza e indigencia, que habían dejado de confeccionarse en el 2013. A mediados de este año, el 32,2 % de los habitantes del país eran pobres, y entre ellos, el 6,3% era indigente. Fuente: Telam

