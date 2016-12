El mensaje de los curas kirchneristas: "Será una Navidad triste, hoy muchos celebran la fiesta del mercado"

Un grupo de la Iglesia Católica en la Argentina emitió un particular mensaje navideño que incluye comentarios sobre el panorama social del país, alusiones al primer año de gestión del presidente Mauricio Macri y una referencia a la situación de Milagro Sala. Se trata de la agrupación "Curas Opción por los Pobres", coordinado por Eduardo de la Serna -cercano al papa Francisco- e integrado por sacerdotes vinculados a Cristina Elisabet Kirchner, con quien mantuvieron contacto durante este ciclo. "Hoy muchos celebran la fiesta del Mercado, de la compra-venta, e incluso con un márquetin de nieves y trineo, de ostentación, risas sin sentido y colores de gaseosa. Y así, una Navidad que será de tristeza y soledad para tantos", expresaron en el comunicado. "¿Qué 'Feliz Navidad' celebran los miles de desocupados que no pueden llevar el pan digno a su mesa? ¿Qué 'Feliz Navidad' celebran los cientos de empobrecidos por el modelo de la compra-venta? ¿Qué 'Feliz Navidad' celebran los pobres excluidos por la política oficial de la fiesta que era para todos? ¿Qué 'Feliz Navidad' celebran los presos políticos, en la apropiada Jujuy, sin que se pueda celebrar el Milagro de la vida en libertad? ¿Qué 'Feliz Navidad' celebran los millones a los que día a día les dicen que no tienen derecho a la fiesta porque no tienen derecho a la dignidad, a la memoria, la justicia y la verdad?", plantearon los curas kirchneristas. "Sabemos que muchos no podrán este año celebrar con alegría la Navidad", dijeron. "Por más que la publicidad nos llene de slogans de alegrías, imágenes de felicidad y luces y globos (¡siempre globos!) que disfracen la fiesta para pocos que se ha instalado en nuestro País y nuestra América Latina", añade el texto, que fue respaldado por más de 300 firmas. "Sabemos de qué lado está Jesús en esta fiesta", aseguraron. "Sabemos dónde está la Virgen y San José. El niño en pañales en el pesebre sigue llorando y sonriendo del lado de los pobres. Ese niño que es 'una alegría que lo será para todo el pueblo' viene a anunciar 'buenas noticias a los pobres', aunque los Herodes, los Pilatos y sus CEO's prefieran mirar las nieves y los Nortes ajenos y sin Dios", opinaron. "A todos los que no tienen una Feliz Navidad queremos como curas, religiosos y religiosas, laicos y laicas, hacerles llegar nuestro abrazo solidario. Y repetir una y otra vez que aunque los Medios de Comunicación no lo digan, Dios está de su lado, Jesús es uno de ustedes y nosotros quisiéramos que nos sientan hermanos y hermanas apostando una y otra vez por el triunfo de la justicia, de la paz y de la vida. Esa Feliz Navidad les deseamos", concluyeron. Fuente: Infobae