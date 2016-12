Sin marcos Detalles Publicado: Jueves, 22 Diciembre 2016 19:13 Visto: 61 Twitter Nacionales En La Plata, un piquete fue protagonizado por la Pantera Rosa Un grupo de vecinos reclamaron cortando la calle porque hace más de quince días que no tienen agua. Uno de ellos se disfrazó como el histórico personaje animado Un grupo de vecinos cortó la intersección de las calles 122 y 50 en la capital bonaerense de La Plata para manifestarse por la falta de agua que padecen desde hace más de quince días. Uno de los manifestantes tuvo una peculiar idea. Acudió a la protesta disfrazado de la Pantera Rosa. Como consecuencia del corte, el tránsito se complicó y los autos tuvieron que tomar caminos alternativos para circular. Los cortes se repitieron a lo largo de los últimos días debido a que los vecinos no encuentran respuestas a sus reclamos. Los manifestantes bloquearon totalmente la avenida y provocaron el enojo de los automovilistas que circulaban por la zona. También hubo una interrupción del tránsito en la intersección de las calles 44 y 4. La empresa ABSA repartió cisternas con el objetivo de paliar la faltante de agua, pero los usuarios expresaron su disconformidad porque "los tanques no dan abasto y son insuficientes para la enorme cantidad de familias afectadas". "Vamos a seguir hasta que solucionen este problema", dijeron los vecinos al diario El Día. Los vecinos tienen decidido continuar con los cortes hasta recibir una respuesta satisfactoria de la empresa y de las autoridades municipales. Fuente: Infobae

