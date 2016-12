Sin marcos Detalles Publicado: Jueves, 22 Diciembre 2016 12:52 Visto: 6 Twitter Desde el 1 de enero Nuevo valor para la licencia de conducir En la principal categoría, de automóviles particulares, pasa a $492 mientras que para motocicletas será de $366. Desde el 1 de enero la licencia de conducir tendrá un costo más elevado. - eldiariodecatamarca.com.ar La Administración del Centro de Emisión de Licencias de Conducir y Educación Vial de Catamarca informó que a partir del 01 de enero de 2017 se modificarán los valores de la licencia nacional. Esto es según lo establecido por Ordenanza impositiva N° 6609/15, el cual será el único documento válido para las clases B, C, D, F y G. Conforme a ello, el otorgamiento de licencias de conducir se abonará con distintos valores. A) Vehículos automotores particulares en general, excepto ciclomotores y motocicletas $ 492,00. B) Ciclomotores y motocicletas $ 366,00. C) Licencias profesionales $ 612,00. Licencias Profesionales extendidas a conductores de vehículos pertenecientes a la Policía de la Provincia de Catamarca y a la Municipalidad de la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca $ 186,00.Duplicados de licencias otorgadas $ 246,00. Los importes consignados en los incisos a), b) y c) corresponden al mayor plazo de duración posible de la licencia, debiendo proporcionarse en función de la duración específica de la misma en cada caso. Para obtener la Licencia Nacional de Conducir, se deberá aprobar el curso teórico-práctico con la acreditación correspondiente, ya sea virtual a distancia o presencial. Los interesados deben ingresar a www.seguridadvial.gov.ar/licencia/cenat , y generar la boleta de pago (tiene una validez de 6 días para pagarla desde la impresión).

