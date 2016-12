Sin marcos Detalles Publicado: Jueves, 22 Diciembre 2016 12:38 Visto: 19 Twitter Ministerio de Producción Registro Nacional de extracción de miel La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Agroindustria del Ministerio de Producción y Desarrollo, a través de la Dirección Provincial de Agricultura informó del cierre del plazo para su inscripción. Los extractores de miel y acopiadores tienen plazo para inscribirse hasta el 31 de marzo de 2017. - eldiariodecatamarca.com.ar Allí se destaca que hasta el día 31 de marzo de 2017 se encuentra en vigencia el plazo para la recepción de toda la documentación vinculada con la inscripción en el Registro Nacional de Salas de extracción de Miel y Acopios intermedios. Esto es en el marco del Sistema Único de Registro (SUR) implementado bajo la órbita de la Dirección Nacional de Inocuidad y Calidad Agro-alimentaria del SENASA, que debe formalizarse en forma obligatoria y gratuita. Alcanza a quienes estén o no autorizado para su funcionamiento por parte de SENASA

o por la autoridad sanitaria de la provincia. Las habilitaciones son a los fines de realizar tareas relacionadas con la actividad apícola. En el artículo 7 de la Resolución N° 515/2016, aprobada por SENASA, se adjuntan los formularios habilitantes y se detalla la documentación requerida para su inscripción. Cumplido dicho plazo quienes no se encuentren registrados no podrán enviar sus productos con destino a exportación. Para mayor información, los interesados deberán dirigirse al Área de Fiscalización Apícola de la citada Dirección, en avenida Ramón Luna 104, Parque Adán Quiroga (4700) Catamarca. Teléfono 03834-437790.

