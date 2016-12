El viernes se pagaría una parte del aguinaldo

El secretario de Hacienda de Valle Viejo, Raúl Giné, estimó que el viernes se comenzaría a abonar. - eldiariodecatamarca.com.ar En diálogo con el periodista José Alsina Alcobért, el funcionario informó que “se están haciendo las gestiones para que este viernes se pueda abonar los empleados un 50 a 60% del aguinaldo”. Al respecto dijo que mantuvo reuniones con el subsecretario Gustavo Aguirre y se consiguió 3.300.000 pesos del Fondo de Coparticipación Municipal “que corresponde al 47% de los fondos destinados a este municipio”. “A eso le vamos a sumar otros fondos que tiene la comuna para que nos permita pagar una parte del SAC a todos los empleados. Estimamos que puede rondar en ese porcentaje y lo vamos a completar la semana próxima”. Giné fue sincero al señalar que “esto es lo que puedo decir porque es la realidad. Estuvimos hablando con la gente del sindicato y ellos están en conocimiento de la situación. Por las gestiones eso es lo que vamos a pagar”. Sobre la posibilidad del pago del bono de fin de año a los municipales chacareros manifestó que “no va a ser posible si no llegan los fondos no reintegrables. Hasta ahora no tenemos novedades al respecto”. Finalmente Giné aseguró que no habrá problemas con el pago de los sueldos “porque están previstos para la primera semana o segunda semana de enero y ya vamos a contar con los fondos coparticipables”.