Sin marcos Detalles Publicado: Jueves, 22 Diciembre 2016 11:52 Visto: 155 Twitter Por el aguinald Municipales cortan el ingreso al parador de Valle Viejo La medida la adopt贸 este jueves un grupo de trabajadores de la comuna chacarera ante el supuesto anuncio que no cobrar谩n la segunda cuota del SAC. Trabajadores de la comuna chacarera quemaron neum谩ticos a modo de protesta. - eldiariodecatamarca.com.ar En las primeras horas de esta jornada empleados del municipio chacarero cortaros todos los accesos al parador municipal donde funciona la sucursal del Banco Naci贸n y oficinas de la comuna. Seg煤n lo manifestado por los referentes el reclamo se debe a que desde la intendencia les habr铆an informado el mi茅rcoles que no les pagar铆an el aguinaldo ya que no les alcanza el dinero. Por esta situaci贸n un grupo de trabajadores cort贸 los accesos y prendi贸 fuego a neum谩ticos sin advertir que en la entidad bancaria se llevaba a cabo el cobro de haberes de jubilados quienes debieron solicitar una ambulancia ante la cantidad de humo que aspiraron. Esta situaci贸n gener贸 que se vivieran momentos de tensi贸n ya que personal policial lleg贸 hasta el lugar para tratar de disuadir a los manifestantes y colaborar con la evacuaci贸n de los jubilados afectados por el humo.

A帽o XI | Copyright 2005-2016 EDITORIAL LA ISLA | Todos los derechos reservados

Oficinas Comerciales y period铆stica: Sarmiento 581 - 2潞 Piso "A"| Tel.: 0383-4425626