Sin marcos Detalles Publicado: Jueves, 22 Diciembre 2016 10:06 Visto: 170 Twitter Pedro Armando Carrizo “Nosotros también queremos una CGT unida” El actual secretario general de la delegación local de la Confederación General del Trabajo sostuvo este jueves que van a seguir negociando con el sector disidente para lograr una sola conducción. Pedro Carrizo manifestó este jueves que también pretende una CGT fuerte pero con un secretario general. - eldiariodecatamarca.com.ar En diálogo con el periodista José Alsina Alcobért durante el programa EN LA MIRA por LA ISLA FM, Carrizo se mostró dispuesto al diálogo con los dirigentes que no se sumaron a las asambleas previstas para el 20 y 21 de diciembre. “En esos dos días se hicieron intensas negociaciones porque les pedíamos que se sumen pero ellos tienen muchas pretensiones, algunas inaceptables. Por ejemplo ellos quieren un triunvirato para la conducción y nosotros pretendemos un solo secretario general”. Sobre este punto dijo que “tenemos malos antecedentes sobre una conducción compartida. Cuando a nivel nacional se formó un triunvirato, acá hubo cinco secretarios generales. Y en ese período se aprobó la transferencia del Banco Catamarca, se privatizó la DECA y Obras Sanitarias. Así dividieron al movimiento obrero de Catamarca”. Luego sostuvo que “el sector que decidió su continuidad hasta la normalización lo integran 36 gremios y no andamos con el cuchillo bajo el poncho. Representamos a una gran porción de trabajadores”. Más allá de esta situación Carrizo dijo que “lo único que nos interesa es la representación del movimiento obrero. Acá el que gana conduce y el que pierde también. Y yo ya dije que no pretendo ningún cargo, esto lo hago como un servicio hasta que se normalice”. De esta manera el histórico dirigente gremial sintetizó la situación por la que atraviesa la CGT local, luego de la fallida asamblea para elegir nuevas autoridades que derivó en la puja entre dos sectores y la posible intervención para su normalización.

Año XI | Copyright 2005-2016 EDITORIAL LA ISLA | Todos los derechos reservados

Oficinas Comerciales y periodística: Sarmiento 581 - 2º Piso "A"| Tel.: 0383-4425626