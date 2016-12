Sin marcos Detalles Publicado: Jueves, 22 Diciembre 2016 09:17 Visto: 83 Twitter Por el crimen de Arias El “verdulero” Varela fue condenado a 9 años pero no irá preso El fallo fue tomado el miércoles por la Cámara Penal Nº 2, que lo encontró culpable de homicidio pero decidió que siga con prisión domiciliaria hasta que la sentencia quede firme. El miércoles el tribunal de la Cámara Penal Nº 2 condenó a 9 años a Varela. - eldiariodecatamarca.com.ar La decisión del tribunal fue duramente cuestionada por la parte querellante al igual que los familiares de la víctima, quienes se mostraron visiblemente molestos por la cuestión que Varela no irá inmediatamente a prisión. En horas de la tarde los jueces de la Cámara en lo Criminal de Segunda nominación por unanimidad bajaron la calificación y condenaron a Raúl Fernando Varela, alias "Verdulero” a la pena de 9 años de cárcel por el asesinato de Guillermo Arias. También lo absolvieron por la privación ilegítima de la libertad de Jonathan Brizuela, tanto a él como a Daniel Bulacio. Por mayoría, Varela seguirá gozando del beneficio de la prisión domiciliaria hasta que la sentencia quede firme. Varela, al momento de hacer uso de la defensa, reiteró su inocencia y sostuvo que Arias se disparó solo. “Solo salí a correr a los que me robaron y pensé que manosearon a mi hija. Nunca porté un arma. Solo se la saqué. Es injusto, soy un trabajador”, manifestó. Luego de deliberar los jueces dieron su veredicto. Cambiaron la calificación de "homicidio agravado por el uso de arma" por el de "homicidio simple", una imputación que puede ir desde los 8 a 25 años de prisión, y le dieron 9 años. También lo absolvieron por el delito de "privación ilegítima de la libertad", dando por tierra el testimonio de Brizuela, quien confesó que él, Oliva y Arias le habían robado a Varela la noche del 11 de abril de 2014. Teniendo en cuenta que Varela estaba en libertad, por mayoría de votos de los jueces Guillermo Guillamondegui y Jorge Álvarez Morales y la oposición de Rodolfo Bustamante, Varela, seguirá en libertad hasta que la condena siga firme. Fernando Contreras, defensor de Varela señaló que esperará los argumentos de los jueces para saber si casará o no la sentencia, hecho que seguramente realizará ante la condición dada por el veredicto. Por su parte, la abogada Silvia Barrientos de la querella consideró que el fallo fue un agravio. "Es un hombre peligroso. Es violento y tiene denuncias de su ex mujer por violencia de género, no puede quedar en libertad”-señáló Arias fue asesinado en su casa del barrio Villa Eumelia de un disparo en su sien derecha el 11 de abril de 2014. Supuestamente le habría robado varios elementos a Varela de su verdulería. Este salió a buscarlo, lo sacó de su dormitorio y le disparó.

