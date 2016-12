Una jueza dictó la prisión preventiva a nueve ex jefes policiales acusados por coimas en La Plata

La magistrada hizo lugar de esta manera a la petición que había sido formulada por el fiscal platense Marcelo Martini, cargo de la investigación por este presunto caso de corrupción policial en la capital bonaerense. Los voceros precisaron que los nueve ex comisarios, que ahora están detenidos en una comisaría de Berazategui, serán trasladados a la Unidad 9 de La Plata o a la 25 de Lisandro Olmos. Se trata del ex titular de la Jefatura Departamental de La Plata, el comisario mayor Darío Camerini; el ex segundo jefe, el comisario Roberto Carballo; el ex secretario, el subcomisario Walter Skramowskyj y el ex jefe de calle, el oficial principal Ariel Huck. También, de los ex comisarios Raúl Frare y Federico Máximo Jurado, que estaban a cargo de las comisarías 12a y 16a de La Plata; Sebastián Cuenca, de la 3ra; Sebastián Velázquez, de la 2da y Julio Sáenz, de la 6ta, todas de La Plata. En su resolución, Garmendia sostuvo que "se encuentra acreditado que, entre los meses de diciembre de 2015 y marzo del corriente año, un grupo conformado por al menos nueve personas, quienes revisten la calidad de funcionarios policiales, integraron de forma organizada una asociación con el propósito colectivo de cometer delitos, en perjuicio de distintas personas del ámbito jurisdiccional de dicha Jefatura". Previamente, la magistrada mantuvo una audiencia con el ex titular de la Comisaría de Los Hornos, Sebastián Cuenca, cuya defensora oficial pidió la prisión domiciliaria. Ante esto, la jueza ordenó que se le realicen pericias psicológicas, psiquiátricas y ambientales al imputado. La situación procesal de los policías se complicó semanas atrás, cuando los jueces de la Sala III de la Cámara de Apelaciones de La Plata, Alejandro Villordo, Carlos Silva Acevedo y Carlos Argüero, les imputaron el delito de "asociación ilícita". En el fallo, Villordo sostuvo que se trata de “una organización con permanencia y estructura jerarquizada, con férreas normas de funcionamiento interno, donde el poder decisorio recae en la cúpula, quién además posee una multitud de medios y sujetos dispuestos para llevar a cabo sus fines”. “Sobre esta organización burocrática integrante del aparato estatal, es decir de legal existencia, y valiéndose de ella, se ha constituido y funciona otra con fines ilícitos, de la que forman parte -en principio-, los funcionarios policiales aquí imputados”, graficó. “Esa organización criminal se encuentra integrada con quien tenía los sobres en su despacho y en su escritorio (Skramowskyj), con sus jefes y quienes eran los destinatarios de los mismos (Camerini, Carballo y Huck) y con los distintos jefes de las seccionales de Policía que los remitieron (jefes policiales de seccionales) junto con los jefes de Calle y personal de confianza que se encargaban de recaudar el dinero producto de diversas actividades ilegales para girar el mismo hacia arriba de la pirámide jerárquica y en beneficio personal”. Sumado a ello, días antes, el Tribunal de Casación Penal bonaerense había rechazado un planteo de los defensores de los imputados, que a través de un hábeas corpus intentaron lograr que se mantengan las detenciones en suspenso, porque había recursos en tratamiento ante instancias superiores. La investigación se inició el 1 de abril cuando una denuncia anónima advirtió a Asuntos Internos que el jefe de la departamental de Seguridad de La Plata recaudaba alrededor de 200.000 pesos por mes de coimas. A partir de allí, se realizó un procedimiento en la Departamental ubicada en la calle 12 entre 60 y 61 de La Plata, donde se secuestraron los sobres y en cada uno de ellos estaba escrito de qué repartición provenían. Por el hecho, además Martini pidió a la Auditoría General de Asuntos Internos que investigue al jefe de la Policía bonaerense, comisario general Pablo Bressi, para determinar si conocía las maniobras ilícitas cometidas en la Departamental de la capital provincial y por la que hay nueve comisarios presos. Fuente: Telam