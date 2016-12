Sin marcos Detalles Publicado: Miércoles, 21 Diciembre 2016 18:09 Visto: 159 Twitter Nacionales Mario Dell'Acqua, el nuevo presidente de Aerolíneas Argentinas Fue directivo de Techint y estaba al frente de Intercargo, la empresa estatal que presta servicio en tierra a las aerolíneas Mario Agustín Dell'Acqua, hasta hoy titular de Intercargo, la empresa estatal que presta servicios en tierra a las compañías aéreas comerciales, reemplazará a Isela Costantini como presidente de Aerolíneas Argentinas, adelantaron fuentes oficiales a Infobae. La ex CEO de General Motors oficializó este miércoles su renuncia al cargo y se transformó en la primera baja de peso del equipo de gobierno que eligió Mauricio Macri en 2015 para su gestión. Antes de llegar a Intercargo, Dell'Acqua, ingeniero, de 62 años, se desempeñó como director de Proyectos en Techint, empresa a la que ingresó en 1979. De su curriculum surge, además, que es egresado del Liceo Naval Almirante Brown, estudió en Harvard e hizo un máster en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA). Casado, y con cuatro hijos, Dell'Acqua también tuvo a su cargo la gestión del servicio ARBUS, donde -aseguran desde el Gobierno- logró reducir el déficit operacional en 70 por ciento. "Realmente la trascendencia de nuestras acciones es infinita. Es una cosa que nosotros siempre tenemos que ver los que venimos de afuera de la política. Estamos en una vidriera. No somos absolutamente conscientes de lo que provocan nuestros actos", declaró en un evento organizado recientemente por IAE Business School. "Intercargo es una empresa que presta servicios, entonces, el desafío más grande que tenemos es recrear una empresa de servicios que, como monopólica, tiene olvidado el approach de servir al cliente. Tanto yo como todo mi equipo somos nuevos en la industria. Lo más importante es lo que al cliente le importa. Un desafío grande es trabajar con un presupuesto muy exigido. Nosotros no tenemos ningún tipo de subsidio, ya nos subsidian ustedes pagando la tarifa tan alta que pagan, y nuestro desafío es bajar el costo de la operación todo lo que podamos", declaró Dell'Acqua a mediados de año en una jornada en la que se reunieron los principales actores del sector aeronáutico argentino. Fuente: Infobae

