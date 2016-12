Sin marcos Detalles Publicado: Miércoles, 21 Diciembre 2016 09:36 Visto: 136 Twitter Nacionales El INDEC anunció el fin de la emergencia estadística El director del INDEC, Jorge Todesca, se mostró este martes partidario de que el organismo se convierta en un "ente autárquico" y anunció que no será renovada la declaración de la emergencia estadística que caducará a fin de mes. El funcionario dijo que "a fin de este año, se termina con la "emergencia estadística", que había sido declarada en diciembre pasado para normalizar el organismo. Todesca dijo ser partidario de que el INDEC sea un organismo autárquico aunque aclaró que "no se está en estudio ni se está trabajando en ningún proyecto" en ese sentido. "Yo soy partidario de más institucionalidad y por eso no será renovada la emergencia, como también de que el INDEC sea un organismo autárquico con una estructura similar a la del Banco Central, que es el modelo que más se utiliza en el mundo", dijo el funcionario. En respuesta al reclamo del presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, el jefe del INDEC señaló que se está "trabajando muy fuerte para comenzar a informarse con mayor antelación" los indicadores de inflación. En el calendario del año próximo ya figura el indicador de precios con fecha de difusión para la primera semana de cada mes, y no en la segunda quincena como se hizo este año, en algunos meses. Todesca reiteró que para el 2017 "se conformará un IPC a nivel nacional" pero que no abarcará provincia por provincia, sino que tomará las seis regiones con sus precios, "para no quitarle independencia a las provincias en la elaboración de sus propios indicadores". El funcionario no precisó la fecha en que comenzará a regir ese nuevo Índice de precios y señaló que "se está trabajando fuerte para que sea cuanto antes". El director del INDEC también adelantó que el organismo trabajará para realizar los censos Económicos, y agropecuario, en el 2018. También anunció Todesca que en mayo próximo se comenzará a trabajar en una nueva Encuesta de Gastos de Hogares y estimó que estará concluida durante el 2018.

Fuente: MinutoUno

