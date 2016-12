Sin marcos Detalles Publicado: Miércoles, 21 Diciembre 2016 09:27 Visto: 268 Twitter Walter Arévalo “Queremos una CGT luchadora e integradora” Así manifestó este miércoles el secretario general del SOEM en vísperas de la asamblea que se realizará este miércoles para elegir la nueva conducción de la delegación local. Walter Arévalo, del SOEM, cargó contra los sectores que responden a la actual conducción. - eldiariodecatamarca.com.ar En diálogo con el periodista José Alsina Alcobért durante el programa EN LA MIRA por LA ISLA FM, el representante de los obreros y empleados municipales de la Capital se mostró molesto por la fallida situación vivida el martes en horas de la tarde. “Siento asco por toda la inmundicia de esta sociedad con intereses individualistas. Estuvimos trabajando hasta las 3 de la tarde por una lista de unidad y resulta que salen queriendo hacer un plenario encubierto. Sentí vergüenza por estas malas prácticas sindicales”. Sobre la definición para elegir las autoridades en la CGT, que pasó para este miércoles, manifestó que “son alrededor de 50 los gremios. Nosotros somos 21 gremios que tienen el 60 o 70 % de la masa activa de los trabajadores”. De esta manera dio a entender que “el otro sector tiene más gremios pero con pocos afiliados. Además de repente aparecen gremios de actividades que no se conocían o que son simplemente un sello”. “Nosotros pretendemos una CGT integradora pero luchadora. Que no sean solo dos dirigentes que se sientan a negociar. Es lamentable lo que hizo el Gobierno de la provincia y se haya entrometido en esta elección”. Luego Arévalo sostuvo que este miércoles “vamos a ir a dar la lucha adentro con la intención de conformar un triunvirato. Tenía desconfianza del compañero Burgos, de ATSA, pero presentó una nota en la que sostiene que no quería ningún cargo”. “Nosotros queremos volver a darle participación a todos los sindicatos, que participen con el gobierno en la decisión sobre la situación de los trabajadores. Es injusto que no tengamos paritarias los municipales”. Finalmente Arévalo dijo que “si hubiera estado una conducción como corresponde en la CGT, que salga a defender las fuentes de trabajo como la Promoción Industrial, estoy seguro que no se hubiera caído”. “Hoy a las 18:00 es el plenario. Lo que pretendemos es una lista de unidad. Y voy a ser sincero yo quiero la postulación a secretario general de la CGT. Vamos a ver que surge y esperamos que no haya sorpresas”.

